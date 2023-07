Hair Care: डाई लगाने की वजह से बाल हो रखे हैं रूखे व बेजान, तो इन तरीकों से दूर करें ये समस्या

Hair Care स्टाइलिंग के लिए या सफेद बालों को छुपाने के लिए अगर आपने बालों को डाई करवाया है जिसके बाद से बालों की क्वॉलिटी बहुत खराब हो गई है तो आपको जरूरत है बालों के एक्स्ट्रा केयर की। इससे डाई करवाने के बाद फ्रिजी बेजान और टूटते- झड़ते बालों की समस्या को रोकने में मिल सकती है काफी मदद।

Hair Care: डाई करने के बाद रूखे बालों की समस्या ऐसे करें दूर

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Hair Care: असमय सफेद हो रहे बालों को कवर करने के लिए लोग डाई का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि डाई के बाद बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिससे वो बेइंतहा टूटते-झड़ते हैं और उनकी क्वॉलिटी पर भी असर पड़ता है। अगर आप भी नियमित तौर पर बालों को डाई करवाती रहती हैं, ऐसे में उन्हें थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि हेयर कलर के साथ आने वाला डेवलपर बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। कैसे करें डाई बालों की केयर? डाई करने के बाद बालों को अच्छे से करें वॉश कई लोगों को डाई लगाने के बाद स्कैल्प में खुजली की समस्या ती है। इसका तुरंत उपाय नहीं किया गया तो ये घाव बना सकते हैं। तो इसकी दो वजहें होती हैं। पहला आपको डाई सूट नहीं किया या दूसरा आपने बालों को अच्छे से वॉश नहीं किया, तो डाई करने के बाद बालों को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। कंडीशनर का जरूर करें इतेमाल डाई किए हुए बाल अगर बहुत ज्यादा रफ एंड डल नजर आ रहे हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए शैंपू के बाद कंडीशनर लगाना बिल्कुल मिस न करें। इससे बाल उलझते नहीं, जिससे वो टूटते नहीं साथ ही उनकी चमक भी बढ़ती है। हेयर मास्क न करें स्किप डाई बालों की खो चुकी चमक और रौनक को वापस लाना है, तो हेयर मास्क का भी इस्तेमाल करें। हेयर मास्क बालों को गहराई से पोषण देते हैं जिससे वो स्ट्रॉन्ग होते है और उनका टूटना भी कम होता है। आप घर में ही केला, शहद, शिया बटर, के इस्तेमाल से मास्क तैयार कर सकती हैं। केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें बालों को धोने के लिए केमिकल फ्री शैंपू का इस्तेमाल करें। सल्फेट-फ्री शैंपू से वॉश करें ये बालों को हाइड्रेट रखता है। हार्ड केमिकल वाले शैंपू ड्राईनेस को बढ़ाने के साथ स्कैल्प इरीटेशन की वजह भी बन सकते हैं। Pic credit- freepik

