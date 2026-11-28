लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चाहे नो-मेकअप लुक हो या फिर पार्टी का ग्लैमरस मेकअप, एक सिंपल-सा सेटिंग स्प्रे कमाल का रिजल्ट देता है। फाइनल टच के रूप में इस्तेमाल होने वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे ना तो मेकअप को बिगड़ने देता है, ना कम होने देता है। आइए जानते हैं इसके क्या-क्या फायदे हैं और इसे कैसे यूज किया जा सकता है।

ये होते हैं फायदे मेकअप को टिकाए रखने में मदद करता है

दिनभर टच-अप करने की जरूरत नहीं होती

एक परफेक्ट फिनिश मिलता है इन बातों पर भी निर्भर करता है इसका इस्तेमाल हेयरस्प्रे जिस तरह आपके बालों की स्टाइलिंग को सेट रखता है वैसे ही सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को। हालांकि, आपको सेटिंग स्प्रे इस्तेाल करना है या नहीं वह काफी हद तक आपकी स्किन, मेकअप के स्टाइल और मौसम पर भी निर्भर करता है।