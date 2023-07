Skin Care: बिना ज्यादा मेहनत और पैसे खर्च किए किचन की इन 3 चीज़ों से पाएं कोहनी और घुटने के कालेपन से छुटकारा

Skin Care देखरेख की कमी से क्या आपकी भी कोहनी और घुटने हो रखे हैं काले जिस वजह से ड्रेस या स्लीवलेस पहनने में होती है दिक्कत तो आज हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप कुछ ही हफ्तों में पा सकती हैं कोहनी और घुटने के कालेपन से छुटकारा। तो आइए जान लें ये उपाय।

Skin Care: कोहनी और घुटने के कालेपन से ऐसे पाएं छुटकारा

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Skin Care: स्किन केयर में ज्यादातर लोग बस चेहरे को चमकाने पर ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा हुआ तो मैनीक्योर और पैडीक्योर करा लेते हैं, लेकिन कोहनी और घुटने के कालेपन पर ध्यान ही नहीं जाता। वैसे तो ज्यादातर लोगों की कोहनी और घुटने डार्क होते हैं, लेकिन साफ-सफाई की कमी से ये और ज्यादा गहरे होते जाते हैं और ड्रेस वगैरह पहनने पर अलग से ही हाइलाइट होते हैं, तो आज हम आपको किचन में रखी कुछ चीज़ों की मदद से इनका कालापन कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बार में जानेंगे। नींबू, चीनी और शहद सामग्री- 1 नींबू, 1 बड़ा चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच शहद बनाने की विधि- -एक कटोरी में एक नींबू का रस निकालें। इसमें एक-एक चम्मच चीनी और शहद मिलाएं। - अब इस पेस्‍ट को कोहनी और घुटनों पर लगा कर हल्के हाथों से स्क्रब करें और लगभग 20 मिनट लगा रहने दें। - इससे डेड स्‍किन आसानी से निकल जाती है और स्किन चमकदार नजर आती है। हल्दी सामग्री- 2 चम्मच हल्दी पाउडर, नींबू बनाने की विधि- - हल्दी पाउडर में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं और एक गाढा पेस्ट बनाएं। फिर इसे कोहनी और घुटने पर लगाएं। 15 से 20 मिनट लगाकर रखें फिर हाथों पर पानी लगाएं और इसे स्क्रब करते हुए साफ कर लें। बेसन सामग्री- 1 बड़ा चम्मच - बेसन पानी (आवश्यकतानुसार) बनाने की विधि- - बेसन का एक बड़ा चम्मच लें और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। फिर इसे काली कोहनी और घुटनों पर लगाएं। - 20 से 30 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें। फिर नॉर्मल पानी से धो लें। - आप चाहें तो पेस्ट बनाने के लिए नींबू के रस या दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रोजाना इस्तेमाल करें। - बेसन का इस्तेमाल काफी पहले से स्किन की रंगत सुधारने के लिए किया जाता रहा है, जो बहुत जल्द असर दिखाता है। Pic credit- freepik

