ठंड शुरू होते ही एड़ियों में पड़ने लगी हैं दरारें? महंगी क्रीम पर पैसे खर्च करने से पहले घर में मौजूद ये चीजें आजमाएं

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों ने दस्तक दे दी है, इसका सबसे पहले पता हमें अपनी त्वचा देखकर लगता है। उसका रूखापन और बेजान लगना ठंडे के पूरी तरह से एंट्री करने से पहले ही जैसे हमें चेता देता है। इसमें भी फटी एड़ियां और उसमें बड़ी सख्त दरारें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, जिसका परमानेंट इलाज करने के लिए हर समय महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। यहां ऐसे कुछ टिप्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से फटी एड़ियों को जल्दी ठीक किया जा सकता है।

सेंधा नमक और नींबू के रस का गुनगुना पानी गुनगुने पानी में सेंधा नमक और एक नींबू का रस मिलाकर घोल तैयार करें। यह पानी न सिर्फ एड़ियों को नरम करने में मदद करेगा, बल्कि दरारों की गंदगी भी अच्छे से साफ होगी। कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले पैरों को 15 मिनट तक पानी में रखें।

शिया बटर शिया बटर को पैन में पिघलाकर 1-2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें। इसे अच्छे से फेंटकर क्रीम जैसा बना लेना है। अब रात में इस मिश्रण को एड़ियों पर अप्लाई करके सूती मोजे पहनें। अगर दिन में लगा रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे तक लगाए रखने के बाद गुनगुने पानी से धोएं।

नारियल तेल अगर एड़ियां बहुत ज्यादा ड्राई होने के साथ ही फट गई हैं, तो इसमें नारियल तेल किसी मैजिक जैसा काम कर सकता है। रात में सोने से पहले नारियल तेल को गुनगुना करके तलवों की मालिश करें। बस ध्यान रखें कि मसाज करने से पहले पैरों को अच्छे से साफ कर लेना है। फिर मसाज के बाद मोजे पहनकर सो जाएं, ऐसा रेगुलर करने पर फायदा दिखने लगेगा।

पेट्रोलियम जेली आपको शायद मालूम न हो पर पेट्रोलियम जेली बहुत आसान और असरदार विकल्प है। नहाने के तुरंत बाद एड़ियों पर जेली अप्लाई करने के साथ ही रात में सोने से पहले एड़ियों पर जेली लगाएं। इसके बाद सॉक्स पहन लें, जेली की मोटी परत एड़ियों की कठोर त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करेगी।