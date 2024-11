महंगे तेल और दवाओं से भी नहीं कम हो रहा Hair Fall, तो इसके पीछे हो सकता हैं ये कारण जिम्मेदार

जेनेटिक

फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस- यह सबसे आम कारणों में से एक है, जिसमें बालों का धीरे-धीरे पतला होना और माथे के किनारे से बालों का पीछे हटना शामिल है। यह जेनेटिक फैक्टर्स से प्रभावित होता है।

महिलाओं में बाल झड़ना (Hair Fall In Women) एक आम समस्या बन चुकी है। इसके पीछे आम तौर पर हम मौसम को दोष देते हैं कि सर्दी या बरसात के कारण बाल झड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बात इतनी सी ही नहीं है। महिलाओं में बाल झड़ने के पीछे कई कारण (Causes Of Hair Fall In Women) हो सकते हैं, जिनके बारे में सही जानकारी हासिल करके ही हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। यहां हम कुछ ऐसी ही वजहों के बारे में बात करने वाले हैं, जो महिलाओं में बाल झड़ने की वजह बनते हैं। यहां हम उन्हीं कारणों के बारे में बताने वाले हैं, जो बाल झड़ने की वजह बन सकते हैं।