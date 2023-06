Eid Ul Adha 2023: इस बकरीद पर दिखना है डिफरेंट, तो बस फॉलो करें तेजस्वी प्रकाश के ये एथनिक लुक्स

Eid Ul Adha 2023 टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश हर लुक में कमाल की नजर आती हैं। उनका अंदाज काफी खास होता है। एक्ट्रेस ने नागिन सीरियल से घर-घर में पहचान बनाई हैं। अगर आप भी इस बकरीद पर स्टाइलिश नजर आना चाहते हैं तो एक्ट्रेस के इन लुक्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं एक्ट्रेस के एलिगेंट लुक्स पर।

Eid Ul Adha 2023: बकरीद पर दिखना चाहती हैं सबसे खूबसूरत, तो ट्राई करें ये लुक्स

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Saloni Upadhyay