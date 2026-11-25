लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में बढ़ती उम्र के असर को कम करना और स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाए रखना हर किसी की चाहत बन चुकी है। महंगे प्रॉडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स के बजाय अब लोग नेचुरल चीजों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

ऐसी ही एक सुपरफूड है काकाडू प्लम, जो स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। इसके नियमित इस्तेमाल से आप बिना केमिकल के भी रेडिएंट और जवां स्किन पा सकते हैं। आइए जानें इस बारे में। क्या है काकाडू प्लम? काकाडू प्लम एक छोटा-सा फल है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे दुनिया का सबसे रिच नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन-सी माना जाता है। इसमें संतरे से भी कई गुना ज्यादा विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो स्किन को रिपेयर और प्रोटेक्ट करते हैं। यही वजह है कि आजकल यह कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है।