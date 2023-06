Foot Care अगर आपके भी पैर धूप की वजह से डीटैन हो गए हैं तो इसे आप आसानी से स्क्रबिंग की मदद से चमका सकती हैं। स्क्रबिंग से डेड सेल्स निकल जाते हैं और चेहरा हो या हाथ-पैर सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आने लगते हैं। तो आज हम आपको घर में बनाए जाने वाले फुट स्क्रब के बारे में बताएंगे।

Foot Care: पैरों की डीटैनिंग के लिए इस्तेमाल करें घर पर बने ये स्क्रब

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Foot Care: गर्मियों में टैनिंग जल्दी हो जाती है। कवर्ड फुटवेयर न पहनने की वजह से पैरो में टैनिंग हो जाती है। धूप के साथ पॉल्यूशन और मिट्टी पैरों की स्किन पर भी बिल्डअप बना देती है और यूवी रेज से टैनिंग भी हो जाती है। टैनिंग से बचना मुश्किल है, लेकिन पैरों को डीटैन करना आसान है। पैरों का ख्याल रखने के लिए कई बातों का ध्यान रख सकती हैं, जैसे- पतली स्टॉकिंग पहनें। जब तक बाहर हैं पैरों को कवर रखें, सनस्क्रीन जरूर लगाएं, यह स्किन को डैमेज और डल होने से बचाते हैं। पैरों की डीटैनिंग के लिए इस्तेमाल करें घर पर बने ये खास स्क्रब, जो रखेंगे पैरों को टैनिंग फ्री और सॉफ्ट। नींबू और चीनी नींबू क्लीनिंग का काम करता है और चीनी स्किन को एक्सफोलिएट करती है। स्क्रब बनाने के लिए 1 नींबू के रस में 3 चम्मच चीनी मिलाएं। स्क्रब को 10 मिनट लगाकर रखें, फिर 5 से 7 मिनट बाद स्क्रब करने के बाद वॉश करें। दही और बेसन बेसन टैनिंग रिमूव करने में मदद करता है और दही स्किन को साफ करता है। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच बेसन में 3 चम्मच दही मिलाएं। 30 मिनट के लिए लगाकर रखें और बेसन सूखने पर हल्के हाथ से रगड़ कर हटाएं। इससे स्किन एक्सफोलिएट होगी और दही से सॉफ्ट होगी। कॉफी और कोकोनट स्क्रब स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए कॉफी परफेक्ट है। कॉफी पूरी बॉडी एक्सफोलिएट करने में मदद करती है। कॉफी के साथ कोकोनट ऑयल परफेक्ट डीटैन स्क्रब है। दो चम्मच कॉफी में दो चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाएं और 10 से 15 मिनट तक स्क्रब करें फिर वॉश करें। आलू और नींबू आलू में पाया जाने वाला एंजाइम स्किन से ब्लेमिश डार्क सर्कल और टैनिंग हटाने में मदद करता है। एक आलू घिस लें और साथ में 1 नींबू का रस डालें। मिक्स करके पैरों पर लगाएं और 20 में 25 मिनट तक रहनें दें, फिर वॉश करें। ओट्स स्क्रब ओट्स अगर एक्सपायर हो जाएं, तो खाने की जगह पैरों में लगा सकती हैं। चम्मच ओट्स में दही और चम्मच नींबू का रस मिलाकर स्क्रब तैयार करें। 15 मिनट लगा कर एक्सफोलिएट करें, फिर वॉश करें। स्क्रब से पोर्स क्लीन हो जाएंगे और स्किन ग्लो करेगी। Pic credit- freepik

