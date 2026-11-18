लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में ढीलापन, झुर्रियां, ड्रायनेस और चमक की कमी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में मांओं को अपनी त्वचा की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।

सही स्किन केयर रूटीन और हेल्दी आदतों को अपनाकर त्वचा को लंबे समय तक जवान, हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखा जा सकता है।तो आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार एंटी एजिंग स्किन केयर टिप्स के बारे में, जिन्हें हर मां अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं:

रोजाना सनस्क्रीन लगाएं

धूप की हानिकारक यूवी किरणें त्वचा को जल्दी बूढ़ा बनाती हैं।इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

त्वचा को रखें हाइड्रेटेड

दिनभर में 7-8 गिलास पानी पीने से स्किन सॉफ्ट, स्मूद और ग्लोइंग बनी रहती है। नारियल पानी और ताजे फलों का सेवन भी फायदेमंद होता है।

हेल्दी डाइट

एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ओमेगा-3 से भरपूर भोजन त्वचा को अंदर से पोषण देता है। आंवला, पपीता, बेरीज, हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स को डाइट में शामिल करें।

पर्याप्त नींद लें

रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद त्वचा को रिपेयर करने में मदद करती है। इससे डार्क सर्कल और फाइन लाइन्स भी कम नजर आते हैं।

नियमित मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें?

उम्र बढ़ने के साथ त्वचा रूखी होने लगती है।इसलिए डेली मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। हायलूरोनिक एसिड, एलोवेरा या विटामिन ई युक्त मॉइस्चराइजर त्वचा को नरम और हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं।

घरेलू फेस पैक अपनाएं

दही, शहद, बेसन और हल्दी जैसे नेचुरल तत्वों से बने फेस पैक त्वचा को पोषण देते हैं। सप्ताह में 1-2 बार फेस पैक लगाने से त्वचा में कसाव और नेचुरल ग्लो बना रहता है।

तनाव कम करें और योग करें

मेडिटेशन, प्राणायाम और योग करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और त्वचा हेल्दी रहती है। नियमित योग से चेहरे पर नेचुरल चमक आती है।

स्मोकिंग और ज्यादा चीनी से बचें

अधिक चीनी और धूम्रपान त्वचा में कोलेजन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर त्वचा को लंबे समय तक जवान बनाए रखा जा सकता है।

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