फिटकरी है त्वचा की कई परेशानियों का इलाज, चेहरे पर आएगा कमाल का नूर और दाग-धब्बे भी होंगे दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Alum Benefits for Skin: खूबसूरत त्वचा पाने के लिए हम क्या-क्या नहीं करते। महंगे प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू फेस पैक्स तक, अपने चेहरे का निखार बढ़ाने के हम सबकुछ ट्राई करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिटकरी आपकी स्किन के लिए कितना फायदेमंद (Benefits of Alum) साबित हो सकती है।

फिटकरी, जिसे एलम भी कहते हैं, सदियों से अपनी औषधीय गुणों (Fitkari Ke Fayde) के लिए जानी जाता है। यह एक प्राकृतिक खनिज है, जिसका इस्तेमाल (How to Use Alum on Face) काफी समय से त्वचा की अलग-अलग समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे फिटकरी आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकती है।