Manish Malhotra: सोने का लंहगा और चांदी की शेरवानी, देखें आलिया और रणवीर के शानदार आउटफिट

Manish Malhotra डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का फैशन वर्ल्ड में काफी बड़ा नाम है। उनके कपड़े पहनना मानों हर फैशन लवर का सपना होता है। डिजाइनर ने आने वाले वेडिंग सीजन से पहले इस साल का वेडिंग कलेक्श लॉन्च किया है जिसमें आलिया और रणवीर ने उनके आउटफिट को पहनकर शानदार रैम्प वॉक किया है। आइये जानते हैं इनके कपड़ों की खासियत के बारे में।

आलिया और रणवीर ने पहनी मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन की गई शानदार ड्रेस