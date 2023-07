Beauty Care Tips: 5 ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हर लड़की को अपने हैंडबैग में रखनी चाहिए

महिलाओं का बस चले तो हम अपने पर्स में पूरी दुनिया को समा लें लेकिन जब हर महीने के अंत में अपने पर्स को साफ करने की बात आती है तो इसमें कई सामान ऐसा रहता जिसकी हमें कभी ज़रूरत होती है। कई बार ज्यादा सामान के कारण पर्स में ज़रूरी चीज ढूंढना काफी कठिन हो जाता है। ऐसे में आप अपने बैग में कुछ ज़रूरी चीजें ही रखें।

अपने पर्स में ये 5 चीजें जरूर रखें महिलाएं

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Beauty Care Tips: आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम कई चीजों को लेकर हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। इनमें से एक है मेकअप प्रोडक्ट्स। हम सभी जानते हैं कि लड़कियों को खूबसरत दिखना बेहद पसंद होता है। लेकिन अपनी त्वचा की देखभाल और लुक्स को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ चीजों को हमेशा अपने बैग में कैरी करना चाहिए। जाहिर तौर पर हम पूरी मेकअप किट को हर वक्त बैग में तो नहीं रख सकते हैं। ऐसे में हमें कुछ जरूरी चीजों की लिस्ट के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, जो हमेशा हमारे बैग में होनी चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। सनस्क्रीन सनस्क्रीन आपकी त्वचा को यूवीएए यूवीबी यानी सूरज की खराब किरणों और प्रदूषण से भी बचाती है। आप जब भी बाहर जाएं तो कम से कम 5 से 10 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं और कुछ घंटों के बाद दोबारा सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप घर और बाहर दोनों कर सकते हैं। काजल काजल पेंसिल या कोहल पेंसिल महिलाओं के लुक को तुरंत निखारने का काम करती है। यह आपकी आंखों को खूबसूरत बनाकर चेहरे पर चार चांद लगा देता है। अगर कहीं अचानक दोस्त से मिलने या लंच में जाना हो तो हमेशा स्मज-प्रूफ, वॉटरप्रूफ काजल का उपयोग करें। वेट वाइप्स आप वेट वाइप्स के एक छोटे पैकेट को बैग में रखना न भूलें। अगर आप ऑफिस, कॉलेज या बाहर कहीं भी जाती हैं, तो ये आपके चेहरे की गंदगी या डर्ट को साफ करने में मदद करेगा। आपकी स्किन ऑयली या ड्राइ हो, तो यह सभी में काम आता है। आपको अगर झटपट कभी रेडी होना हो और पानी न मिलें तो आप इन वाइप्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉम्पैक्ट टच-अप करने के लिए एक छोटे से शीशे वाला मेकअप कॉम्पैक्ट आपके बैग में ज़रूर रहना चाहिए। लगातार टचअप से आप अपने मेकअप को स्टिक करके रख सकती हैं। लिप बाम हमारे होठों को हर समय पोषण और नमी की आवश्यकता होती है। बदलते मौसम में हमारे होंठ काफी शुष्क और फटने लगते हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए आपको अपने पास एक लिप बाम रखें। लिप बाम आपके होठों को पर्यावरण प्रदूषण से भी बचाने में मदद करते हैं। Picture Courtesy: Freepik

Edited By: Harshita Saxena