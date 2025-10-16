मुलायम होठों के लिए घर पर बनाएं ये 4 लिप स्क्रब, मिलेंगे नरम और गुलाबी होंठ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। होंठ हमारे चेहरे की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा हैं। मुस्कान की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब होठ गुलाबी, मुलायम और स्वस्थ दिखें। लेकिन प्रदूषण, धूप, ठंड, डिहाइड्रेशन और केमिकल वाली लिपस्टिक के लगातार इस्तेमाल से होठ रूखे, बेजान और फटने लगते हैं।

ऐसे में महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बजाय, आप घर पर ही नेचुरल चीजों से बने लिप स्क्रब का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये न सिर्फ होठों के डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं, बल्कि उन्हें पोषण भी देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 4 आसान और कारगर होममेड लिप स्क्रब (Natural Lip Scrubs) के बारे में।

चीनी और शहद का स्क्रब यह सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला और आसानी से बनने वाला लिप स्क्रब है। चीनी एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है, जो होठों की डेड स्किन को हटाने का काम करती है। वहीं, शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जो होठों को मुलायम बनाए रखता है।

कैसे बनाएं? एक चम्मच बारीक चीनी, आधा चम्मच शहद और गुलाब जल या ऑलिव ऑयल को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे अपनी उंगली की मदद से होठों पर हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक सर्कुलर मोशम में मसाज करें। फिर गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से होठों की रूखेपन की समस्या दूर हो जाएगी।

कॉफी और नारियल तेल का स्क्रब अगर आपके होठ बहुत ज्यादा रूखे और डार्क हैं, तो कॉफी का स्क्रब बेहतरीन ऑप्शन है। कॉफी के महीन दाने एक्सफोलिएशन का काम करते हैं और इसमें मौजूद कैफीन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके होठों का कालापन कम करने में मदद करता है। नारियल तेल गहराई से मॉइस्चराइज करता है।

कैसे बनाएं? एक चम्मच बारीक पिसी हुई कॉफी, आधा चम्मच नारियल तेल और आधा चम्मच चीनी मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को होठों पर 3-4 मिनट तक लगाकर रखें और फिर हल्के हाथों से मसाज करके धो लें। नारियल तेल की वजह से होठों पर नेचुरल चमक आ जाती है और वह लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहते हैं।

और बेसन का स्क्रब यह स्क्रब होठों को एक्सफोलिएट करने के साथ-साथ उन्हें पोषण भी देता है। बेसन हल्का स्क्रब बनाता है और दही में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन सेल्स को हटाने और होठों को नरम बनाने में मदद करता है। यह स्क्रब होठों के हल्के कालेपन को दूर करने में भी सहायक है।

कैसे बनाएं? आधे चम्मच बेसन, एक चम्मच ताजा दही और 3-4 बूंद नींबू का रस मिलाकर एक महीन पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को होठों पर लगाएं और सूखने दें। जब यह हल्का सूख जाए, तो गीली उंगलियों से हल्के हाथों से रब करें और फिर पानी से धो लें। इससे होठों की सफाई भी अच्छे से हो जाती है और उन्हें जरूरी पोषण भी मिलता है।

गुलाबजल और बादाम तेल का स्क्रब सेंसिटिव होठों वालों के लिए यह स्क्रब परफेक्ट है। गुलाबजल त्वचा को शांत और तरोताजा करता है, जबकि बादाम तेल विटामिन-ई से भरपूर होता है, जो होठों को गहराई से पोषण देकर उन्हें मुलायम बनाता है और फटने से बचाता है।