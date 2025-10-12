Jharkhand News: हाथी के हमले में युवक की दर्दनाक मौत, भाभी ने पाइप में छिपकर बचाई जान

संवाद सूत्र, जैंतगढ़। झारखंड-ओडिशासीमावर्ती इलाके में एक बार फिर जंगली हाथियों ने कहर बरपाया है। शनिवार की शाम हाथी के हमले में 19 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान जामपानी निवासी दीपेश नायक के रूप में की गई है।

जानकारी के अनुसार दीपेशरुगड़ीगुवाली में काम करता था और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। शनिवार शाम करीब सात बजे वह अपनी भाभी के साथ बाइक से गांव से निकला था। इसी दौरान तितरबिलनारायणपुर चौक के पास अचानक हाथियों के झुंड से उनका आमना-सामना हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक हाथी ने दीपेश को सूंड में लपेटकर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसकी भाभी बाइक से गिर पड़ी और किसी तरह पास की पाइप में छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने किसी तरह ग्रामीणों को सूचना दी।

सूचना मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और वन विभाग तथा विलायपदा पुलिस चौकी को सूचना दी। थोड़ी देर बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चंपुआ अस्पताल भेज दिया।