Jharkhand News: हाथी के हमले में युवक की दर्दनाक मौत, भाभी ने पाइप में छिपकर बचाई जान
झारखंड-ओडिशा सीमा पर जंगली हाथियों का कहर जारी है। शनिवार शाम को हाथी के हमले में जामपानी के 19 वर्षीय दीपेश नायक की दर्दनाक मौत हो गई। वह अपनी भाभी के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। भाभी ने पाइप में छिपकर जान बचाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथी के खतरे को रोकने की मांग की है।
संवाद सूत्र, जैंतगढ़। झारखंड-ओडिशासीमावर्ती इलाके में एक बार फिर जंगली हाथियों ने कहर बरपाया है। शनिवार की शाम हाथी के हमले में 19 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान जामपानी निवासी दीपेश नायक के रूप में की गई है।
जानकारी के अनुसार दीपेशरुगड़ीगुवाली में काम करता था और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। शनिवार शाम करीब सात बजे वह अपनी भाभी के साथ बाइक से गांव से निकला था। इसी दौरान तितरबिलनारायणपुर चौक के पास अचानक हाथियों के झुंड से उनका आमना-सामना हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक हाथी ने दीपेश को सूंड में लपेटकर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसकी भाभी बाइक से गिर पड़ी और किसी तरह पास की पाइप में छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने किसी तरह ग्रामीणों को सूचना दी।
सूचना मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और वन विभाग तथा विलायपदा पुलिस चौकी को सूचना दी। थोड़ी देर बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चंपुआ अस्पताल भेज दिया।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में बढ़ते हाथी आतंक पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
