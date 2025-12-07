जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला, मनोहरपुर के कोचा कुढ़ना में मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, मनोहरपुर। झारखंड के मनोहरपुर प्रखंड के कोचा कुढ़ना गांव में शनिवार की देर शाम एक जंगली हाथी के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान गोपीपुर गांव निवासी कुंवारी बारला के रूप में हुई है।

वह कोचा कुढ़ना निवासी निकोलस सुरीन के घर मेहमान बनकर आई थीं। यह घटना शनिवार शाम लगभग सात बजे की है।

जानकारी के अनुसार, निकोलस सुरीन और कुंवारी बारला घर के बाहर आग ताप रहे थे, तभी अचानक एक जंगली हाथी वहां पहुंच गया। हाथी को देखते ही लोग इधर-उधर भागने लगे, लेकिन कुंवारी बारला हाथी की चपेट में आ गईं।

हाथी ने उन्हें उठाकर पटक दिया और कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी ने निकोलस के घर में रखा धान खा लिया और इसके बाद पड़ोस में स्थित एमलेन गुड़िया के घर में भी घुस गया।

एमलेन किसी तरह घर से निकलकर अपनी जान बचाईं। घटना के बाद ग्रामीणों ने आग जलाकर हाथी को भगाने की कोशिश की।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का आकलन किया। विभाग ने हाथी को दूर भगाने और गांव की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को पटाखे भी उपलब्ध कराए।

गांव में हाथी के हमले से दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। हालांक‍ि वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को पटाखे उपलब्‍ध कराए गए हैं।