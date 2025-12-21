Language
    तेज रफ्तार का कहर, पश्चिमी सिंहभूम में सड़क हादसों से तीन की मौत 

    By Sudhir Pandey Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नए साल से पहले सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार और अनियंत्रित मोटरसाइकिलें लगातार लोगों की जान ले रही हैं। 
     
    अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में एक युवक समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक किशोर समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन घटनाओं से जिले में भय और आक्रोश का माहौल है। 
     
    ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ा मोदी गांव का है, जहां अनियंत्रित मोटरसाइकिल खेत में घुस जाने से 19 वर्षीय युवक अगाज लोहार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, बड़ा मोदी निवासी अगाज लोहार अपने साथ 12 वर्षीय बालक राजकुमार लोहार को मोटरसाइकिल पर बैठाकर कुर्सी गांव जा रहा था। 
     
    इसी दौरान अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खेत में जा घुसी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। 
     
    स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने अगाज लोहार को मृत घोषित कर दिया। वहीं राजकुमार लोहार का इलाज अस्पताल में जारी है। 
     
    इसी दिन एक और भीषण सड़क हादसा चाईबासा-चक्रधरपुर मार्ग स्थित एस मोड़ पर हुआ। यहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से अरगुंडी गांव निवासी 50 वर्षीय शिवचरण जामुदा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 
     
    दुर्घटना में उनकी पत्नी सुनीता जामुदा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एस मोड़ को करीब तीन घंटे तक जाम कर दिया। 
     
    जाम के कारण सड़क के दोनों ओर बसों और अन्य वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल चालक को पकड़ लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 
     
    सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझाकर सड़क जाम हटवाया। एक अन्य घटना तांतनगर क्षेत्र से सामने आई है। 
     
    नदी जाने वाले रास्ते की पुलिया के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से 13 वर्षीय साइकिल सवार महेश बिरुली गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत नाजुक देखते हुए सदर अस्पताल से जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। 
     
    इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार तुईबाना निवासी दिकू पूर्ति और गुमदा पूर्ति को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। लगातार हो रही
