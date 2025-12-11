West Singhbhum: साउथ ईस्टर्न रेलवे 100 अंक के साथ प्रथम, सेंट्रल रेलवे के राहुल ने जीता ओवर ऑल चैंपियनशिप का खिताब

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के महात्मा गांधी सभागार में आयोजित 39 वां ऑल इंडिया रेलवे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस चैंपियनशिप में साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के बॉडी बिल्डरो ने 55 केजी वेट से लेकर 100 से अधिक वेट कैटेगरी में 100 अंक और सर्व अधिक मेडल जीत कर प्रथम स्थान में रहे। जब की दूसरे स्थान में 52 अंक लेकर सेंट्रल रेलवे और तीसरे साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के बॉडी बिल्डरो की टीम रही।

वहीं ओवर ऑल चैंपियनशिप का खिताब सेंट्रल रेलवे के राहुल चिंदा जीता। विजेता और उपविजेता टीम को कप देकर डीआरएम तरुण हुरिया ने पुरस्कृत किया। मौके पर डीआरएम तरुण हुरिया ने कहा की यह बहुत ख़ुशी की बात है कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का होस्ट चक्रधरपुर रेल मंडल है। खिलाड़ियों को हर संभव मदद किया जाना चाहिए। डीआरएम ने सेरसा को 50 हजार रुपये कैश अवार्ड देने की घोषणा की।

इन रेलवे जोन के बॉडी बिल्डरों ने जीता गोल्ड मेडल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 55 किलोग्राम वेट केटेगरी में सेंट्रल रेलवे के सागर नगांवकर ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं 60 किलोग्राम वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के कुंदन कुमार गोप गोल्ड मेडल जीता।

वहीं 65 किलोग्राम वेट केटेगरी में सेंट्रल रेलवे के वैभव महाजन ने गोल्ड मेडल जीता। 70 केजी वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के राजू खान ने गोल्ड मेडल जीता। 75 केजी वेट केटेगरी में आईसीएफ के के हरि बाबू ने गोल्ड मेडल जीता। 80 केजी वेट केटेगरी में सेंट्रल रेलवे के राहुल चिन्दा ने गोल्ड मेडल जीता।

85 केजी वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के एन सर्वो सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि साउथ ईस्टर्न रेलवे के श्री राम ने सिल्वर मेडल जीता है। 90 केजी वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के अस्पाक मोहम्मद ने गोल्ड मेडल जीत लिया।