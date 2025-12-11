Language
    West Singhbhum: साउथ ईस्टर्न रेलवे 100 अंक के साथ प्रथम, सेंट्रल रेलवे के राहुल ने जीता ओवर ऑल चैंपियनशिप का खिताब

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:05 AM (IST)

    चक्रधरपुर में 39वां ऑल इंडिया रेलवे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुआ, जिसमे साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन ने 100 अंक और सबसे अधिक मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त क

    सेंट्रल रेलवे के राहुल चिंदा ने जीता ओवर ऑल चैंपियनशिप का खिताब। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के महात्मा गांधी सभागार में आयोजित 39 वां ऑल इंडिया रेलवे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया।

    इस चैंपियनशिप में साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के बॉडी बिल्डरो ने 55 केजी वेट से लेकर 100 से अधिक वेट कैटेगरी में 100 अंक और सर्व अधिक मेडल जीत कर प्रथम स्थान में रहे। जब की दूसरे स्थान में 52 अंक लेकर सेंट्रल रेलवे और तीसरे साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के बॉडी बिल्डरो की टीम रही।

    वहीं ओवर ऑल चैंपियनशिप का खिताब सेंट्रल रेलवे के राहुल चिंदा जीता। विजेता और उपविजेता टीम को कप देकर डीआरएम तरुण हुरिया ने पुरस्कृत किया। मौके पर डीआरएम तरुण हुरिया ने कहा की यह बहुत ख़ुशी की बात है कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का होस्ट चक्रधरपुर रेल मंडल है। खिलाड़ियों को हर संभव मदद किया जाना चाहिए। डीआरएम ने सेरसा को 50 हजार रुपये कैश अवार्ड देने की घोषणा की।

    West Singhbhum

    इन रेलवे जोन के बॉडी बिल्डरों ने जीता गोल्ड मेडल

    चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 55 किलोग्राम वेट केटेगरी में सेंट्रल रेलवे के सागर नगांवकर ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं 60 किलोग्राम वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के कुंदन कुमार गोप गोल्ड मेडल जीता।

    वहीं 65 किलोग्राम वेट केटेगरी में सेंट्रल रेलवे के वैभव महाजन ने गोल्ड मेडल जीता। 70 केजी वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के राजू खान ने गोल्ड मेडल जीता। 75 केजी वेट केटेगरी में आईसीएफ के के हरि बाबू ने गोल्ड मेडल जीता। 80 केजी वेट केटेगरी में सेंट्रल रेलवे के राहुल चिन्दा ने गोल्ड मेडल जीता।

    85 केजी वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के एन सर्वो सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि साउथ ईस्टर्न रेलवे के श्री राम ने सिल्वर मेडल जीता है। 90 केजी वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के अस्पाक मोहम्मद ने गोल्ड मेडल जीत लिया।

    100 केजी वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के राम निवास ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं 100 केजी से अधिक वेट केटेगरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के नितिन चंदीला ने गोल्ड मेडल और साउथ ईस्टर्न रेलवे के जावेद अली खान ने सिल्वर मेडल जीत लिया।