    West Singhbhum News: फुटबाल मैच देखकर लौट रहे युवक की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:43 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम में फुटबॉल मैच देखकर लौट रहे एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च अभियान तेज कर दिया है और अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है।

    फुटबाल मैच देखकर लौट रहे युवक की गला रेतकर हत्या। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, कुमारडुंगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के बड़ालुंती गांव में सोहराय बंदना पर्व के अवसर पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच के बाद लौट रहे एक युवक की निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह सनसनीखेज घटना गुरुवार देर शाम करीब साढ़े सात बजे की है। मृतक की पहचान सोमनाथ हेम्ब्रम उर्फ धोनी हेम्ब्रम, पिता सुरेन हेम्ब्रम, निवासी छोटारायकमन गांव के रूप में हुई है।

    जानकारी के अनुसार, सोमनाथ फुटबॉल का फाइनल मैच देखकर अकेले पैदल घर लौट रहा था। इसी दौरान छोटारायकमन गांव के ताड़ीसाई टोला से धानसारी जाने वाली मुख्य सड़क पर अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने धारदार हथियार से उसके गले पर हमला कर दिया।

    हथियार से वार कर अपराधी मौके से फरार

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, हमला चलती मोटरसाइकिल से ही किया गया। धारदार हथियार से दो बार वार कर अपराधी मौके से फरार हो गए। सड़क किनारे खून से लथपथ अवस्था में युवक को देखकर आसपास के लोग दौड़े और पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उस समय घायल युवक की सांसें चल रही थीं। पुलिस ने आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुमारडुंगी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    हत्या का कारण स्पष्ट नहीं

    थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। हालांकि, हत्या का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल सका है।

    शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च अभियान तेज कर दिया है और अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है।

    स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सोमनाथ मिलनसार युवक था और उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का वातावरण बना दिया है।