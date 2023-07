पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि हार्डकोर नक्सलियों के भ्रमण की सूचना पर कोल्हान के जंगल क्षेत्र के गोलकर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। टोंटो थाना क्षेत्र के ग्राम पाटातोरब के आसपास जंगली क्षेत्र में सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से लगाए गए आईईडी बम में विस्फोट हो गया। इसमें सीआरपीएफ 197 बटालियन के सहायक घायल हो गए।

पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल।

Your browser does not support the audio element.