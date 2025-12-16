Language
    कोतोरोगाड़ा गांव में खूनी वारदात, आपसी विवाद में अधेड़ को गला रेतकर मार डाला, तीन आरोपित धराए

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:33 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कोतोरोगाड़ा गांव में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हरिनाथ लुगु ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, गोइलकेरा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतोरोगाड़ा गांव में आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सारूडा गांव निवासी 56 वर्षीय हरिनाथ लुगुन के रूप में हुई है। 
     
    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार हरिनाथ लुगुन किसी काम से कोतोरोगाड़ा गांव गया था। 
     
    बताया जा रहा है कि वहां पहले से उसका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने हरिनाथ को अकेला पाकर उसे जबरन एक घर में खींच लिया। 
     
    वहां पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण इसकी सूचना पुलिस को देर से मिल सकी। मंगलवार देर शाम पुलिस को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद गोइलकेरा थाना पुलिस सक्रिय हुई। 
     
    कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र से शव को बरामद कर गोइलकेरा थाना लाया। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। 

    पुलिस के अनुसार मृतक के शव को बुधवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा जाएगा, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। 

    इधर, पुलिस ने इस हत्याकांड में संलिप्तता के शक में तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 
     
    पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।