कोल्हान में फिर खून-खराबा! मामूली विवाद में रॉड से पीटकर दोस्त की निर्मम हत्या

संवाद सूत्र, गोइलकेरा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के तरकटकोचा पंचायत अंतर्गत गुलरुवां गांव, मुंडा टोला में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपसी विवाद में एक व्यक्ति की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

घटना का विवरण मृतक की पहचान 40 वर्षीय लक्ष्मण कायम के रूप में हुई है। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले वीरसिंह कायम पर है। जानकारी के अनुसार मृतक लक्ष्मण कायम ने वीरसिंह कायम की मां को किसी बात को लेकर गाली-गलौज की थी। इसी बात को लेकर वीरसिंह कायम ने लक्ष्मण कायम से पूछताछ शुरू की। विवाद इतना बढ़ गया कि वीरसिंह कायम ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड से लक्ष्मण कायम को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लक्ष्मण कायम मौके पर ही अधमरा हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

ग्रामीणों के अनुसार, मृतक लक्ष्मण कायम कई सालों से पंजाब में काम करते थे और हाल ही में अपने गांव लौटे थे। यह क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित होने के कारण, घटना की सूचना गोइलकेरा पुलिस को शुक्रवार की देर शाम मिली।