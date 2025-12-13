Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोल्हान में फिर खून-खराबा! मामूली विवाद में रॉड से पीटकर दोस्त की निर्मम हत्या

    By Chandan Sharma Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:05 AM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान लक्ष्मण कायम के रूप में हुई है, ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, गोइलकेरा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के तरकटकोचा पंचायत अंतर्गत गुलरुवां गांव, मुंडा टोला में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपसी विवाद में एक व्यक्ति की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना का विवरण

    मृतक की पहचान 40 वर्षीय लक्ष्मण कायम के रूप में हुई है। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले वीरसिंह कायम पर है।

    जानकारी के अनुसार मृतक लक्ष्मण कायम ने वीरसिंह कायम की मां को किसी बात को लेकर गाली-गलौज की थी। इसी बात को लेकर वीरसिंह कायम ने लक्ष्मण कायम से पूछताछ शुरू की। विवाद इतना बढ़ गया कि वीरसिंह कायम ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड से लक्ष्मण कायम को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लक्ष्मण कायम मौके पर ही अधमरा हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

    ग्रामीणों के अनुसार, मृतक लक्ष्मण कायम कई सालों से पंजाब में काम करते थे और हाल ही में अपने गांव लौटे थे। यह क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित होने के कारण, घटना की सूचना गोइलकेरा पुलिस को शुक्रवार की देर शाम मिली।

    सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया। गोइलकेरा थाना में हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

    पुलिस हत्यारोपी वीरसिंह कायम की तलाश में जुटी हुई है और घटना के संबंध में अन्य जानकारी जुटा रही है। शव को शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा जाएगा।

    कानून व्यवस्था पर सवाल

    कोल्हान क्षेत्र में हुई यह हिंसक घटना दर्शाती है कि छोटी-छोटी बातों पर भी लोग कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं हिचकते।

    पुलिस को इस मामले में सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्र में कानून का राज स्थापित हो सके और इस तरह की बर्बर हिंसा की पुनरावृत्ति न हो।