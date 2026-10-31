500 का था दावा, 50 कार्यकर्ता ही गए दिल्ली; कांग्रेस की रैली में भीड़ जुटाना सिंहभूम के नेताओं के लिए चुनौती

जागरण संवाददाता, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)। दिल्ली में एक नवंबर को होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन में पश्चिमी सिंहभूम जिले से 500 कार्यकर्ताओं को भेजने का दावा अब तक पूरा होता नहीं दिख रहा है।

शनिवार तक जिले से करीब 50 कार्यकर्ता ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ऐसे में 100 कार्यकर्ताओं का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि, कार्यकर्ताओं के दिल्ली जाने का सिलसिला जारी है।

जानकारी के अनुसार, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू गुरुवार को ही अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सांसद जोबा मांझी भी शुक्रवार को तीन-चार समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचने के लिए निकली हैं।

वहीं, एनएसयूआई के अनीश गोप और सुरेश सवैयां ट्रेन से दिल्ली गए हैं। गुलजार अंसारी और सूरज मुखी तीन अन्य लोगों के साथ कार से रवाना हुए हैं। इसके अलावा सोनाराम सिंकू के साथ भी कुछ समर्थक दिल्ली गए हैं।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू ने प्रदर्शन में जिले से 500 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया था। वहीं, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने पहले बताया था कि युवा कांग्रेस के आठ-दस कार्यकर्ता ट्रेन और हवाई जहाज से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।