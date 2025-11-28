पश्चिम सिंहभूम में 'राम बलराम' बस पलटी, 5 यात्री घायल; नशे में था ड्राइवर

जागरण संवाददाता, गुदड़ी (पश्चिम सिंहभूम)। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुदड़ी में राम बलराम नामक एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह बस चक्रधरपुर से गुदड़ी जा रही थी। हादसे में पांच यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से तीन महिला यात्रियों की हालत गंभीर है। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर नशे में धुत्त था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। बस का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन मार्च के महीने से ही फेल था। इसके बावजूद बस को खुलेआम सड़कों पर यात्रियों को भर कर चलाया जा रहा था।

स्थानीय लोगों ने घायल यात्रियों को बाहर निकाला बताया जा रहा है कि सोनुआ गुदड़ी मुख्य सड़क पर गुंडीदीरी और कोटगड़ा के बीच बस तेज रफ्तार में थी। इसी बीच चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया। जिससे बस सड़क किनारे पलट गई।