West Singhbhum: बड़ाजामदा लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश; मुख्य सरगना समेत 5 गिरफ्तार, नकदी के साथ हथियार बरामद

संवाद सूत्र, नोवामुंडी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ाजामदा ओपी क्षेत्र में 14 अक्टूबर की रात हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकद बीस हजार रुपये, एक पिस्टल, सात मोबाइल फोन, एक चाइनीज सीढ़ी और दो चारपहिया वाहन बरामद किए गए हैं।

घटना बड़ाजामदा फुटबॉल मैदान के पास रहने वाले अनिल चौरासिया के घर में घटी थी। 14 अक्टूबर की आधी रात हथियारबंद लुटेरों का एक गिरोह, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, घर में घुस आया। लुटेरों ने मकान मालिक को बंधक बना लिया और कनपटी पर पिस्टल रखकर भय दिखाया। इसके बाद घर से करीब ढाई लाख रुपये नकद, सोने की चेन और ब्रेसलेट लूट लिए। वारदात के बाद बड़ाजामदा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किरीबुरू एसडीपीओ अजय केरकेट्टा के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम गठित की गई। टीम में बड़ाजामदा ओपी प्रभारी बालेश्वर उरांव, नोवामुंडी थाना प्रभारी नयन कुमार सिंह, गुवा थाना प्रभारी नितेश कुमार और तकनीकी शाखा के जवान शामिल थे। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पांचों अपराधियों को धर दबोचा।

एसडीपीओ अजय केरकेट्टा ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य सरगना संजीव मिश्रा पर पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वही इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान राज कुमार बैनों (माझीटोला हरि मंदिर, आदित्यपुर), पिन्टू कुमार बारीक (गांधी नारायणपुर, सरायकेला), दीपक महतो (बर्मा माइंस, जमशेदपुर), रामा शंकर गुप्ता (बड़ाजामदा फुटबॉल मैदान, गुवा) और संजीव मिश्रा के रूप में हुई है।