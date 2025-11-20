हवाई फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल, चक्रधरपुर की सड़कों पर आतंक मचाता रहा है मुकेश साह
चक्रधरपुर में मुकेश साह का पिस्टल लोड करते और हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पहले भी कई झगड़ों में उसका नाम आ चुका है। हाल ही में उसने अपने साथियों के साथ हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुकेश पर ब्राउन शुगर की तस्करी से पैसे कमाने और नाबालिगों को नशे की लत लगाने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ब्राउन शुगर और ड्रग्स पैडलर अर्थात विक्रेता मुकेश साह खुलेआम सड़क पर पिस्टल की मैगजीन लोड करते हुए नजर आ रहा है। वह इसे अपने दोस्त को देकर हवाई फायरिंग भी करवा रहा है।
करीब 13 मिनट के इस वीडियो में दो लड़के नजर आ रहे हैं। इनमें से पीला गमछा माथे पर बांधे मुकेश साह के हाथ में पिस्टल दिख रही है। इसमें वह पिस्टल की मैगज़ीन लोड कर रहा है। हालांकि यह कब का है व वीडियो कितना सच है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
कई बार लड़ाई-झगड़े में आया नाम
नगर के कई लड़ाई-झगड़े में मुकेश का नाम सामने आ चुका है। चक्रधरपुर शहर में खुलेआम सड़क पर घूमते हुए हथियार भी लहरा चुका है। पिछले हफ्ते पवन चौक में भी युवकों के साथ गाली-गलौच में उसकी संलिप्तता सामने आ चुकी है। आरोप है कि उसने खुलेआम हत्या की धमकी दी थी।
हवाई फायरिंग की घटना के बाद पहुंची पुलिस
बुधवार को एक नई घटना हुई जिसकी लोगों में चर्चा है। बताया जाता है कि दोपहर के समय पांच से छह युवक मुकेश साह के पास पहुंचे थे। उसके घर के सामने सभी लोग बातें कर रहे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हुई। इसके बाद मुकेश साह के किसी साथी ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलती देख युवक भाग गए।
इधर, घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर थाने की पुलिस घटना स्थल पहुंची। पुलिस ने वहां से तीन खोखे बरामद किए। इस घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने छापामारी अभियान शुरू किया। घटना के 24 घंटा बाद एक आरोपी अमन कुमार को पुलिस ने पकड़ा है।
ब्राउन शुगर की अवैध कमाई के पैसों से खरीदी थी पिस्टल
पिछले पांच वर्षो से मुकेश साह चक्रधरपुर में ब्राउन शुगर व ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा है। एक बार भी पुलिस ने इस अवैध धंधे के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है। शहरवासी बताते हैं कि वह चक्रधरपुर में नाबालिग बच्चों को झांसे में लेकर उन्हें बर्बादी की राह पर धकेला जा रहा है।
इस काले धंधे से लाखों रुपये कमाए। हाल ही में उसने एक गाड़ी भी खरीदी है। लोगों के बीच चर्चा पर ध्यान दें तो वे कहते हैं कि पांच से छह गिरोह नगर में नशे की पुड़िया बेच रहे हैं। इन सभी को स्थानीय पुलिस थाने का वरदहस्त प्राप्त है। इसी वजह से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
