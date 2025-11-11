Language
    पालन-पोषण के बहाने करता था भतीजी का शोषण, आरोपी चाचा गिरफ्तार

    By Sudhir PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:50 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम में, जयपाल चांपिया नामक एक व्यक्ति को अपनी भतीजी के साथ अवैध संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जयपाल ने उसे बचपन से पाला और वयस्क होने पर उसका यौन शोषण किया। चाची की सलाह पर पीड़िता ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीड़िता को दूसरे राज्य भेजकर मामला दबाने की कोशिश की थी।

    शोषण करने वाला चाचा गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, नोवामुंडी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जेटेया थाना पुलिस ने मंगलवार को भतीजी से नाजायज संबंध रखने के आरोप में हतनाबेड़ा महुलसाई निवासी जयपाल चांपिया को गिरफ्तार कर चाईबासा कोर्ट में चालान कर दिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण चाईबासा सदर अस्पताल में कराया है। 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुमारडूंगी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने जेटेया थाना में अपने रिश्ते के चाचा जयपाल चांपिया के खिलाफ ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि जयपाल वर्ष 2015 से अपनी भतीजी को बचपन में लाकर अपने घर पर रखकर पालन-पोषण कर रहा था। पीड़िता के बालिग होने के बाद आरोपी चाचा ने पिछले पांच वर्षों से चाची की अनुपस्थिति में उसके साथ शारीरिक शोषण किया। 

    ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज 

    पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब चाची को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी। ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

    जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने मामला दर्ज होने की जानकारी मिलने पर पीड़िता को एक अन्य लड़की के साथ दूसरे राज्य में रोजगार के बहाने भेजकर मामला दबाने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।