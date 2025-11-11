पालन-पोषण के बहाने करता था भतीजी का शोषण, आरोपी चाचा गिरफ्तार

संवाद सूत्र, नोवामुंडी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जेटेया थाना पुलिस ने मंगलवार को भतीजी से नाजायज संबंध रखने के आरोप में हतनाबेड़ा महुलसाई निवासी जयपाल चांपिया को गिरफ्तार कर चाईबासा कोर्ट में चालान कर दिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण चाईबासा सदर अस्पताल में कराया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुमारडूंगी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने जेटेया थाना में अपने रिश्ते के चाचा जयपाल चांपिया के खिलाफ ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि जयपाल वर्ष 2015 से अपनी भतीजी को बचपन में लाकर अपने घर पर रखकर पालन-पोषण कर रहा था। पीड़िता के बालिग होने के बाद आरोपी चाचा ने पिछले पांच वर्षों से चाची की अनुपस्थिति में उसके साथ शारीरिक शोषण किया।

ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब चाची को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी। ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।