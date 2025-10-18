Jharkhand: सारंडा जंगल में IED विस्फोट करने वाले दो माओवादी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों को उड़ाने की थी साजिश
झारखंड पुलिस ने सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट करने के आरोप में दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है। माओवादियों का लक्ष्य सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और सारंडा के जंगलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छोटानागरा थाना क्षेत्र के रातागुटू गांव मुख्य सड़क पर हाल ही में हुए आईईडी विस्फोट मामले में पुलिस ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने बताया कि विशेष सूचना एवं गहन अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने क्षेत्र के दो माओवादियों को दबोच लिया है। दोनों पर हाल में सड़क पर आईईडी लगाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप है।
गौरतलब है कि बीते दिनों रातागुटू गांव के पास मुख्य सड़क पर माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से आईईडी लगाया था। हालांकि, विस्फोट समय से पहले ही हो गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार माओवादियों से पूछताछ जारी है और उनके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस टीम अभियान चला रही है।
