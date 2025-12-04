Language
    झारखंड में हाईवे किनारे खड़े ट्रक से बिहार के चालक का शव मिला, क्षेत्र में सनसनी, जानें पूरी कहानी

    By Dinesh Sharma Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    झारखंड के चक्रधरपुर में एनएच-75 पर खड़े ट्रक में बिहार के एक चालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कारू पासवान के रूप में हुई, जो ...और पढ़ें

    हादसे के जानकारी मिलने के बाद मनोहरपुुर में ट्रक के पास लगी भ्‍ज्ञीड़।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । झारखंड के चक्रधरपुर नगर में एनएच-75 स्थित फॉरेस्ट चेकनाका के पास खड़े एक ट्रक से बिहार के एक चालक का शव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गुरुवार की दोपहर स्थानीय लोगों ने ट्रक के अंदर चालक को मुंह के बल गिरा हुआ देखा।  
    किसी अनहोनी की आशंका में लोगों ने तुरंत चक्रधरपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक की जांच की। 

    मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों को दी जानकारी  

    जांच में पुष्टि हुई कि चालक की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने ट्रक पर लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर मालिक को घटना की जानकारी दी। 
     
    मृत चालक की पहचान 50 वर्षीय कारू पासवान, निवासी समस्तीपुर, बिहार, के रूप में की गई है। ट्रक मालिक भी बिहार का रहने वाला है। 
     

    कोलकाता से माल लेकर पहुंचा था चक्रधरपुर  

    जानकारी के अनुसार कारू पासवान बुधवार को कोलकाता से माल लेकर चक्रधरपुर पहुंचा था। उसने शहर के गजिया गली स्थित गोदाम में माल अनलोड किया और रात में लगभग 10:30 बजे ट्रक मालिक को फोन कर माल खाली होने की सूचना दी थी। 
     
    इसके बाद उसने ट्रक को चेकनाका के निकट हाईवे किनारे खड़ा कर दिया। गुरुवार दोपहर लगभग तीन बजे तक चालक के ट्रक से बाहर न आने पर पास के मजदूरों को संदेह हुआ। 
     

    वाहन की केबिन में मुंह के बल पड़ा मिला शव  

    जब उन्होंने ट्रक के भीतर झांककर देखा, तो पाया कि कारू पासवान ट्रक के केबिन में मुंह के बल पड़ा हुआ है। पास जाकर देखने पर उसके मृत होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। 
     
    चालक की मौत के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक अनुमान है कि हार्ट अटैक या ठंड लगने से उसकी मृत्यु हुई हो सकती है। हालांकि, वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। 
     
    चक्रधरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शीतगृह में रखवा दिया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही ट्रक मालिक और मृतक चालक के परिजन बिहार से चक्रधरपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
