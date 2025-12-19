हाथियों के कॉरिडोर में ट्रेनें थमीं, चक्रधरपुर मंडल में दो दिन तक मेमू ट्रेनों का परिचालन रहेगा रद

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल में इन दिनों रेल पटरी के आसपास हाथियों की लगातार आवाजाही के कारण ट्रेन परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने 20 और 21 दिसंबर को आठ मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद करने का निर्णय लिया है।



रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर रेल खंड हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर में आता है। इस क्षेत्र में हाथियों के विचरण की सूचना मिलने के बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। साथ ही इस रेलखंड पर ट्रेनों की गति भी सीमित कर दी गई है।



रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में हाथियों की ट्रेन से टक्कर के कारण मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।



हालांकि, मेमू पैसेंजर ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय यात्रियों का आरोप है कि हाथियों की मौजूदगी को कारण बताकर पैसेंजर ट्रेनों को रद किया जा रहा है, जबकि मालगाड़ियों का संचालन बिना रोक-टोक जारी है। इससे पहले भी रेलवे ने 18 और 19 दिसंबर को 10 मेमू ट्रेनों का परिचालन रद किया था।



