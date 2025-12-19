हाथियों के कॉरिडोर में ट्रेनें थमीं, चक्रधरपुर मंडल में दो दिन तक मेमू ट्रेनों का परिचालन रहेगा रद
चक्रधरपुर रेल मंडल में हाथियों की आवाजाही के कारण 20 और 21 दिसंबर को आठ मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल में इन दिनों रेल पटरी के आसपास हाथियों की लगातार आवाजाही के कारण ट्रेन परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने 20 और 21 दिसंबर को आठ मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद करने का निर्णय लिया है।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर रेल खंड हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर में आता है। इस क्षेत्र में हाथियों के विचरण की सूचना मिलने के बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। साथ ही इस रेलखंड पर ट्रेनों की गति भी सीमित कर दी गई है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में हाथियों की ट्रेन से टक्कर के कारण मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
हालांकि, मेमू पैसेंजर ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय यात्रियों का आरोप है कि हाथियों की मौजूदगी को कारण बताकर पैसेंजर ट्रेनों को रद किया जा रहा है, जबकि मालगाड़ियों का संचालन बिना रोक-टोक जारी है। इससे पहले भी रेलवे ने 18 और 19 दिसंबर को 10 मेमू ट्रेनों का परिचालन रद किया था।
रद रहने वाली ट्रेनें
20 व 21 दिसंबर
68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर सारंडा मेमू
58151/58152 बीरमित्रपुर-बरसुवान-बीरमित्रपुर पैसेंजर
68003/68004 टाटानगर-गुआ-टाटानगर मेमू
68009/68010 टाटानगर-चक्रधरपुर-टाटानगर मेमू
21 दिसंबर से गोइलकेरा में हावड़ा-कंटाबांजी-इस्पात का एक मिनट का होगा स्टॉपेज
रेलवे के अनुसार, 22861 हावड़ा-कंटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस सुबह 11:51 बजे गोइलकेरा पहुंचेगी और 11:52 बजे रवाना होगी। वहीं 22862 कंटाबांजी-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस 12:06 बजे पहुंचकर 12:07 बजे प्रस्थान करेगी। यह ठहराव सप्ताह में चार दिन रहेगा।
कोरोना से पहले इस ट्रेन का गोइलकेरा में नियमित स्टॉपेज था, जिसे अब पुनः बहाल किया गया है। इससे क्षेत्र के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।