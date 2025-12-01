विकास बनी बाधा: चक्रधरपुर रेल मंडल में मेगा ब्लॉक: 20 दिसंबर से एक माह तक आठ ट्रेनें रद, इस्पात व उत्कल एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेंगी

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने 20 दिसंबर से 20 जनवरी 2026 के बीच कई तरह के बदलाव किए हैं। इस अवधि में मंडल से होकर गुजरने वाली आठ ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में रद कर दिया गया है।

इसके अलावा चार प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन के साथ चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्कल एक्सप्रेस को कई तिथियों में परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।

रेल प्रशासन ने इन बदलावों के कारण झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों को संभावित असुविधा को देखते हुए सलाह दी है कि वे अपने सफर से पहले संबंधित ट्रेनों की अद्यतन स्थिति जांच लें।

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि विकास कार्य यात्रियों बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। साथ ही यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे इन तिथियों में यात्रा करते समय आधिकारिक रेलवे माध्यमों से ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य करें।

रद रहने वाली ट्रेनें

1. टाटानगर-इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस (18109/18110)

रद तिथियां: 20, 23, 27, 30 दिसंबर तथा 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026

2. हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस (18175/18176)

रद तिथियां: 20, 23, 27, 30 दिसंबर तथा 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026

3. टाटानगर-राउरकेला-टाटानगर मेमू (68043/68044)

रद तिथियां: 20, 23, 27, 30 दिसंबर तथा 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026

4. हटिया-राउरकेला पैसेंजर (58659)

रद तिथियां: 20, 23, 27, 30 दिसंबर तथा 03, 06, 10, 13, 17, 20 और 21 जनवरी 2026

5. राउरकेला-हटिया पैसेंजर (58660)

रद तिथियां: 21, 24, 28, 31 दिसंबर तथा 04, 06, 11, 14, 18 और 21 जनवरी 2026

शॉट टर्मिनेशन/शॉट ओरिजिनेशन वाली ट्रेनें

इस्पात एक्सप्रेस (22861/12871 - हावड़ा-कांटाबांजी/हावड़ा-टिटलागढ़)

परिचालन सीमा: केवल टाटानगर तक

रद खंड: चक्रधरपुर से कांटाबांजी/टिटलागढ़ के बीच

प्रभावित तिथियां: 20, 23, 27, 30 दिसंबर तथा 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026

इस्पात एक्सप्रेस (22862/12872 – कांटाबांजी/टिटलागढ़-हावड़ा)

परिचालन सीमा: केवल झारसुगुड़ा तक

रद खंड: झारसुगुड़ा से हावड़ा के बीच

प्रभावित तिथियां: 20, 23, 27, 30 दिसंबर तथा 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें

पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस (18477)

परिवर्तित मार्ग: कटक - संबलपुर सिटी - झारसुगुड़ा रोड

तिथियां: 19, 22, 26, 29 दिसंबर तथा 02, 05, 09, 12, 16 और 19 जनवरी 2026

इसके अलावा उत्कल एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर से झारसुगुड़ा के बीच

20, 23, 27, 30 दिसंबर तथा 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को रद रहेगा।