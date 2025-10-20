Language
    Railway News: 23 से 26 अक्टूबर के बीच रद रहेंगी 4 ट्रेनें, कुछ का बदला गया रूट; रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

    By Rupesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    आद्रा रेल मंडल में 23 से 26 अक्टूबर तक रेलवे विकास कार्यों के चलते चार ट्रेनें रद रहेंगी। छह ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, जबकि तीन ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया गया है। रेलवे ने इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में 23 से 26 अक्टूबर तक रोलिंग ब्लॉक लेकर रेलवे विकास कार्यों को करेगी।

    इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चार ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है। जबकि छह ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। इसके अलावा रेलवे तीन ट्रेनों को डेढ़ से दो घंटे तक रिशेड्यूल कर चलाएगी।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी

    • 26 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल-आद्रा- आसनसोल मेमू ।
    • 26 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू।

    ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी

    • 24 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18019/18020 झारग्राम-धनबाद- झारग्राम एक्सप्रेस का परिचालन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक होगा। इस ट्रेन का परिचालन बोकारो -धनबाद-बोकारो स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
    • 24 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 13503/13504 बर्द्धमान - हटिया - बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का परिचालन गोमो स्टेशन तक होगा। इस ट्रेन का परिचालन गोमो-हटिया-गाेमो स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
    • 23 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल-पुरूलिया-आसनसोल एक्सप्रेस का परिचालन आद्रा स्टेशन तक होगा। इस ट्रेन का परिचालन
    • आद्रा-पुरूलिया-आद्रा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

    ये ट्रेने रीशेड्यूल कर चलेंगी

    • 26 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18184 बक्सर- टाटानगर एक्सप्रेस बक्सर स्टेशन से 90 मिनट लेट से टाटा के लिए रवाना होगी।
    • 26 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68088 धनबाद - बांकुड़ा मेमू धनबाद स्टेशन से 60 मिनट लेट से बांकुडा के लिए रवाना होगी।
    • 23 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18035 खड़गपुर- हटिया एक्सप्रेस खड़गपुर स्टेशन से 150 मिनट लेट से हटिया के लिए रवाना होगी।