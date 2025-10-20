Railway News: 23 से 26 अक्टूबर के बीच रद रहेंगी 4 ट्रेनें, कुछ का बदला गया रूट; रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में 23 से 26 अक्टूबर तक रोलिंग ब्लॉक लेकर रेलवे विकास कार्यों को करेगी।

इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चार ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है। जबकि छह ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। इसके अलावा रेलवे तीन ट्रेनों को डेढ़ से दो घंटे तक रिशेड्यूल कर चलाएगी।