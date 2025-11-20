Railway News: झारखंड- बिहार के यात्री ध्यान दें! 24 से 30 नवंबर तक 8 ट्रेन रद; कई का बदला गया रूट

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में होने वाले विकास कार्यों के चलते 24 से 30 नवंबर के बीच आठ ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है, जबकि विकास कार्यों के कारण आठ महत्वपूर्ण ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही रोक दिया जाएगा।

ये ट्रेनें निर्धारित स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद रहेंगी। वहीं, चार ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है और वे अपने निर्धारित समय से देरी से चलेंगी। वहीं, रेलवे ने ट्रेन संख्या 12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को 24, 27 और 29 नवंबर को चंद्रपुरा बांकुड़ा सेक्शन में कंट्रोल कर चलाएगी।