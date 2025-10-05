चक्रधरपुर रेल मंडल में मरम्मत के लिए 2026 तक 16 ट्रेनें रद, तीन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

चक्रधरपुर रेल मंडल में राउरकेला-कासबहाल और बंडामुंडा ए केबिन-राउरकेला स्टेशनों के बीच 11 अक्टूबर से 20 जनवरी 2026 तक रेल लाइन की मरम्मत होगी। टीआरटी मशीनों द्वारा मरम्मत कार्य के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं जिससे यात्रियों को परेशानी होगी।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला से कासबहाल और बंडामुंडा ए केबिन से राउरकेला स्टेशनों के बीच 11 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2026 के बीच अप व डाउन रेल लाइन की मरम्मती का कार्य टीआरटी मशीनों के द्वारा किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 11 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच राउरकेला से कासबहाल स्टेशनों के बीच और 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी 2026 तक बंडामुंडा ए केबिन से राउरकेला स्टेशनों के बीच रेलवे सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को 05:30 घंटे के मेगा ब्लॉक लेकर टीआरटी मशीनों के द्वारा रेल लाइन को दुरूस्त करने का कार्य करेगी।

इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 16 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है। जबकि चार ट्रेनों को शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा। वहीं रेलवे ने तीन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाएगी।

इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाडियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आएगी । वहीं ट्रेनों के रद हाेने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।