चक्रधरपुर रेल मंडल में मरम्मत के लिए 2026 तक 16 ट्रेनें रद, तीन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी
चक्रधरपुर रेल मंडल में राउरकेला-कासबहाल और बंडामुंडा ए केबिन-राउरकेला स्टेशनों के बीच 11 अक्टूबर से 20 जनवरी 2026 तक रेल लाइन की मरम्मत होगी। टीआरटी मशीनों द्वारा मरम्मत कार्य के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं जिससे यात्रियों को परेशानी होगी।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला से कासबहाल और बंडामुंडा ए केबिन से राउरकेला स्टेशनों के बीच 11 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2026 के बीच अप व डाउन रेल लाइन की मरम्मती का कार्य टीआरटी मशीनों के द्वारा किया जाएगा।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 11 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच राउरकेला से कासबहाल स्टेशनों के बीच और 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी 2026 तक बंडामुंडा ए केबिन से राउरकेला स्टेशनों के बीच रेलवे सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को 05:30 घंटे के मेगा ब्लॉक लेकर टीआरटी मशीनों के द्वारा रेल लाइन को दुरूस्त करने का कार्य करेगी।
इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 16 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है। जबकि चार ट्रेनों को शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा। वहीं रेलवे ने तीन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाएगी।
इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाडियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आएगी । वहीं ट्रेनों के रद हाेने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी
- 11, 14, 18, 21, 25, 28 अक्टूबर एवं 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर एवं 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 18109 व 18110 टाटा - इतवारी- टाटा - एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।
- 11, 14, 18, 21, 25, 28 अक्टूबर एवं 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर एवं 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 18175 व 18176 हटिया - झारसुगुडा - हटिया एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।
- 11, 14, 18, 21, 25, 28 अक्टूबर एवं 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर एवं 02, 06, 09, 13, 16 दिसंबर काे ट्रेन नंबर 68029 व 68030 राउरकेला - झारसुगुडा - राउरकेला मेमू का परिचालन रद रहेगी।
- 20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 68043 व 68044 टाटा - राउरकेला - टाटा मेमू का परिचालन रद रहेगी।
- 10, 17, 24, 31 अक्टूबर एवं 07, 14, 21, 28 नवंबर और 05, 12 दिसंबर को ट्रेन नंबर 13288 आरा - दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।
- 11, 18, 25 अक्टूबर एवं 01, 08, 15, 22, 29 नवंबर और 06, 13 दिसंबर को ट्रेन नंबर 13287 दुर्ग - आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।
- 11, 18, 25 अक्टूबर एवं 01, 08, 15, 22, 29 नवंबर और 06, 13 दिसंबर को ट्रेन नंबर 18125 व 18126 राउरकेला - पुरी - राउरकेला एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।
- 14, 21, 28 अक्टूबर एवं 04, 11, 18, 25 नवंबर और 02, 09, 16 दिसंबर को ट्रेन नंबर 18107 व 18108 राउरकेला - जगदलपुर - राउरकेला एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।
- 20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 58659 हटिया - राउरकेला पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी।
- 21, 24, 28, 31 दिसंबर और 04, 07, 11, 14, 18 एवं 21 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला - हटिया पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी।
ये ट्रेनें शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलेगी
- 14, 21, 28 अक्टूबर एवं 04, 11, 18, 25 नवंबर और 02, 09, 16 दिसंबर को हावड़ा से खुलने वाली ट्रेन नंबर 22861 हावड़ा - कंटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन राउरकेला स्टेशन तक होगा। इस्पता एक्सप्रेस का परिचालन राउरकेला से कंटाबांजी स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
- 14, 21, 28 अक्टूबर एवं 04, 11, 18, 25 नवंबर और 02, 09, 16 दिसंबर को टिटलागढ से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 12872 टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा स्टेशन तक होगा। इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा से हावड़ा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
- 20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 22861/12871हावड़ा - कंटाबांजी और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर स्टेशन तक होगा। इन तिथियों में इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन टाटा - कंटाबांजी - टिटलागढ़ स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
- 20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 22862 /12872 कंटाबांजी - हावड़ा और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा स्टेशन तक होगा। इन तिथियों में इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा से हावड़ा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
- ये ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी:
- 10, 17, 24, 31 अक्टूबर एवं 07, 14, 21, 28 नवंबर और 05, 12 दिसंबर को योगनगरी ऋषिकेश से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18478 योगनगरी ऋषिकेश - पुरी उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग इब, झारसुगुडा रोड, संबलपुर सिटी, कटक हाेते हुए पुरी तक जाएगी। इन तिथियों में उत्कल एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा से टाटानगर स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
- 13, 20, 27 अक्टूबर एवं 03, 10, 17, 24 नवंबर एवं 01, 08, 15, 19, 22, 26, 29 दिसंबर और 02, 05, 09, 12, 16, 19 जनवरी 2026 को पुरी से रवाना होने वाली पुरी - योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुडा रोड, इब स्टेशन होते हुए ऋषिकेश तक चलेगी। इन तिथियों में उत्कल एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर से झारसुगुडा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
- 10, 17, 24, 31 अक्टूबर एवं 07, 14, 21, 28 नवंबर और 05, 12 दिसंबर को आरा से खुलने वाली ट्रेन नंबर 13288 आरा - दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग टाटानगर की जगह कांड्रा सिनी स्टेशन होते हुए दुर्ग तक चलेगी।
