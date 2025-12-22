Language
    रेलवे ट्रैक में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी को ट्रेन ने मारी टक्कर, टुकड़ों में मिली लाश

    By SUDHIR KUMAR PANDEYEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम में रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी कर रहे एक कर्मचारी को ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कर्मचारी का शव टुकड़ों में मिल ...और पढ़ें

    रेलवे ट्रैक में पड़ी लाश

    संवाद सूत्र, मनोहरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत मनोहरपुर-घाघरा हॉल्ट रेलवे स्टेशन के बीच घाघरा मंदिर के पास रेल पोल संख्या 369/3ए के पास, घने कोहरे में ऑन ड्यूटी रेलकर्मी कीमैन का ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गयी।

    मृतक रेलकर्मी मनोहरपुर थाना क्षेत्र के तिरला गांव का रहने वाला 58 वर्षिय मंगला केरकेट्टा है। जानकारी के अनुसार रेलकर्मी मंगला केरकेट्टा सोमवार की सुबह लगभग 5 बजे तीसरी लाइन रेल ट्रैक में ड्यूटी कर रहा था। मनोहरपुर की ओर से घाघरा स्टेशन की ओर जा रहा था।

    इसी क्रम में थर्ड लाइन में पीछे, डाउन से आ रहे एक माल गाड़ी के चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत हो गयी। मंगल का शव टुकड़ों में रेल पोल संख्या 369/5ए से रेल पोल संख्या 369/3ए के बीच टुकड़ो में मिला। हादसे जी सूचना मिलने पर मनोहरपुर पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पहुच शव बरामद करने में जुटी।