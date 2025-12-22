रेलवे ट्रैक में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी को ट्रेन ने मारी टक्कर, टुकड़ों में मिली लाश

संवाद सूत्र, मनोहरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत मनोहरपुर-घाघरा हॉल्ट रेलवे स्टेशन के बीच घाघरा मंदिर के पास रेल पोल संख्या 369/3ए के पास, घने कोहरे में ऑन ड्यूटी रेलकर्मी कीमैन का ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गयी।

मृतक रेलकर्मी मनोहरपुर थाना क्षेत्र के तिरला गांव का रहने वाला 58 वर्षिय मंगला केरकेट्टा है। जानकारी के अनुसार रेलकर्मी मंगला केरकेट्टा सोमवार की सुबह लगभग 5 बजे तीसरी लाइन रेल ट्रैक में ड्यूटी कर रहा था। मनोहरपुर की ओर से घाघरा स्टेशन की ओर जा रहा था।