    सिरिंगसिया-जैंतगढ़ सड़क हादसा: रेलकर्मी की दर्दनाक मौत

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    सिरिंगसिया-जैंतगढ़ मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में डांगुवापोसी में कार्यरत एक रेलकर्मी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। यह घटना सड़क सुरक्षा के महत्व को दर्शाती है।

    फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर। जिले के सिरिंगसिया-जैंतगढ़ मुख्य सड़क पर स्थित किताहातु गांव के पास बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर डिविजन, डांगुवापोसी में कार्यरत एक रेलकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के अंकोलकुटी गांव निवासी प्रधान कुदादा के रूप में हुई है। 
     
    वह रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग में पदस्थापित थे। सूत्रों के अनुसार प्रधान कुदादा देर रात डांगुवापोसी में अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपाची मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। 
     
    रास्ते में किताहातु गांव के निकट एक मोड़ पर उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और प्रधान कुदादा गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़े। 
     
    देर रात अंधेरा होने और सड़क पर कम वाहनों के आने-जाने के कारण कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाया। यह दुर्घटना टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई। 
     
    सुबह जब स्थानीय राहगीर वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने सड़क किनारे घायल व्यक्ति को देखा और तुरंत टोंटो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गंभीर घायल रेलकर्मी की मौत हो चुकी थी। 
     
    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, चाईबासा भेज दिया। टोंटो पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना देर रात हुई और समय पर उपचार न मिलने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। 
     
    पुलिस ने घटनास्थल से बाइक व अन्य आवश्यक साक्ष्य जब्त कर लिए हैं। हादसे की विस्तृत जांच जारी है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है। 
