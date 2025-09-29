सिंहपोखरिया में आयरन लदे ट्रेलर ने 10 वर्षीय मासूम को कुचला, गुस्साए लोगों किया सड़क जाम
चाईबासा-जगन्नाथपुर मार्ग पर एक दुखद हादसे में लौह अयस्क से लदे ट्रक ने 10 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा-जगन्नाथपुर मुख्य मार्ग पर सिंहपोखरिया रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह लगभग 6 बजे हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया।
अपने अभिभावक के साथ सुबह की सैर पर निकले 10 वर्षीय मासूम सुखलाल सिरका लौह अयस्क लदे ट्रेलर की चपेट में आ गया। ट्रक ने बच्चे को इस कदर कुचला कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। शव सड़क पर रखा गया और ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर दिया। देखते ही देखते दोनों ओर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं।
ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें निर्दोष गरीबों की बलि बंद करो और मंत्री दीपक बिरुवा, शर्म करो जैसे नारे शामिल थे।
संत जेवियर ब्वॉयज स्कूल में पढ़ता था मृतक सुखलाल सिरका
मासूम सुखलाल सिरका संत जेवियर ब्वॉयज स्कूल का छात्र था और कुमारडुंगी प्रखंड के कुमिरता पंचायत के टांगर गांव का निवासी था। उसके पिता खेती-बाड़ी करते हैं और चाचा राउरकेला में नौकरीरत हैं।
सुखलाल सड़क किनारे साइकिल चला रहा था। उसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने उसे कुचल दिया। बच्चे की इस दर्दनाक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पाकर सदर अंचलाधिकारी उपेंद्र कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी चंद्रशेखर दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे।
मंत्री दीपक बिरुवा को घटनास्थल पर बुलाने पर अड़े रहे ग्रामीण
आक्रोशित ग्रामीण मंत्री दीपक बिरुवा को बुलाने की जिद पर अड़े रहे। अंततः सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाहमन टुटी, एसडीओ और बीडीओ सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत किया।
पुलिस-प्रशासन ने ट्रेलर मालिक से वार्ता कर पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा अंचल कार्यालय की ओर से भी 1 लाख रुपये की राशि परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पर सुरक्षा इंतजाम तत्काल किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों।
