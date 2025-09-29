सिंहपोखरिया में आयरन लदे ट्रेलर ने 10 वर्षीय मासूम को कुचला, गुस्साए लोगों किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा-जगन्नाथपुर मुख्य मार्ग पर सिंहपोखरिया रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह लगभग 6 बजे हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया।

अपने अभिभावक के साथ सुबह की सैर पर निकले 10 वर्षीय मासूम सुखलाल सिरका लौह अयस्क लदे ट्रेलर की चपेट में आ गया। ट्रक ने बच्चे को इस कदर कुचला कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। शव सड़क पर रखा गया और ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर दिया। देखते ही देखते दोनों ओर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं।

ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें निर्दोष गरीबों की बलि बंद करो और मंत्री दीपक बिरुवा, शर्म करो जैसे नारे शामिल थे।

संत जेवियर ब्वॉयज स्कूल में पढ़ता था मृतक सुखलाल सिरका

मासूम सुखलाल सिरका संत जेवियर ब्वॉयज स्कूल का छात्र था और कुमारडुंगी प्रखंड के कुमिरता पंचायत के टांगर गांव का निवासी था। उसके पिता खेती-बाड़ी करते हैं और चाचा राउरकेला में नौकरीरत हैं।