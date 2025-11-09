टीआरटी मशीन से ट्रैक सुधार कार्य: चक्रधरपुर रूट की 15 ट्रेनें रद, यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला से कासबहाल और बंडामुंडा ए-केबिन से राउरकेला स्टेशनों के बीच रेल लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू किया जा रहा है। इसमें टीआरटी (ट्रैक रिन्युअल ट्रेन) मशीन का उपयोग किया जाएगा। इस कारण इस खंड पर ट्रैफिक ब्लॉक की आवश्यकता पड़ी है। ट्रैक में सुधार के बाद ट्रेनों की गति एवं समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने 11 नवंबर से 30 दिसंबर 2025 तक कई ट्रेनों के परिचालन में परिवर्तन किए हैं। इसमें 15 ट्रेनें रद की गई हैं, छह ट्रेनें सीमित दूरी तक चलाई जाएंगी, जबकि तीन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।

दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। रेल प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले अपने गंतव्य और ट्रेन नंबर की जानकारी रेलवे की वेबसाइट, ऐप या हेल्पलाइन से प्राप्त करें, ताकि असुविधा से बचा जा सके।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस कार्य के पूर्ण होने के बाद न केवल ट्रेनों की गति बढ़ेगी बल्कि परिचालन सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। हालांकि, इन तिथियों के दौरान यात्रियों को अस्थायी असुविधा झेलनी पड़ सकती है।

रद रहने वाली प्रमुख ट्रेनें 13288 आरा–दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस- 14, 21, 28 नवंबर व 5, 12 दिसंबर को रद।



13287 दुर्ग–आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस- 15, 22, 29 नवंबर व 6, 13 दिसंबर को रद।



18109/18110 टाटा–इतवारी एक्सप्रेस- 11 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विभिन्न तिथियों में रद।



18175/18176 हटिया–झारसुगुड़ा एक्सप्रेस- 11 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच कई तिथियों में रद।



18125/18126 राउरकेला–पुरी एक्सप्रेस- 15, 22, 29 नवंबर तथा 6, 13 दिसंबर को रद।



18107/18108 राउरकेला–जगदलपुर एक्सप्रेस- 11, 18, 25 नवंबर तथा 2, 9, 16 दिसंबर को रद।



इसके अलावा 68029/68030 राउरकेला–झारसुगुड़ा मेमू, 68043/68044 टाटा–राउरकेला मेमू तथा 58659/58660 हटिया–राउरकेला पैसेंजर भी निर्धारित तिथियों में रद रहेंगी।





शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन वाली ट्रेनें इस्पात एक्सप्रेस (22861/12871 व 22862/12872) को आंशिक रूप से चलाया जाएगा।



11, 18, 25 नवंबर और 2, 9, 16 दिसंबर को हावड़ा–कंटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस केवल राउरकेला तक चलेगी।



उन्हीं तिथियों में टिटलागढ़–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस केवल झारसुगुड़ा तक चलेंगी।



20, 23, 27 और 30 दिसंबर को दोनों दिशाओं की इस्पात एक्सप्रेस टाटानगर या झारसुगुड़ा तक ही सीमित रहेगी।





