टीआरटी मशीन से ट्रैक सुधार कार्य: चक्रधरपुर रूट की 15 ट्रेनें रद, यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील
चक्रधरपुर रेल मंडल में टीआरटी मशीन से ट्रैक सुधार कार्य के चलते 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय सावधानी बरतें और रद्द की गई ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर लें।
इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने 11 नवंबर से 30 दिसंबर 2025 तक कई ट्रेनों के परिचालन में परिवर्तन किए हैं। इसमें 15 ट्रेनें रद की गई हैं, छह ट्रेनें सीमित दूरी तक चलाई जाएंगी, जबकि तीन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।
दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। रेल प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले अपने गंतव्य और ट्रेन नंबर की जानकारी रेलवे की वेबसाइट, ऐप या हेल्पलाइन से प्राप्त करें, ताकि असुविधा से बचा जा सके।
रद रहने वाली प्रमुख ट्रेनें
13288 आरा–दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस- 14, 21, 28 नवंबर व 5, 12 दिसंबर को रद।
13287 दुर्ग–आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस- 15, 22, 29 नवंबर व 6, 13 दिसंबर को रद।
18109/18110 टाटा–इतवारी एक्सप्रेस- 11 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विभिन्न तिथियों में रद।
18175/18176 हटिया–झारसुगुड़ा एक्सप्रेस- 11 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच कई तिथियों में रद।
18125/18126 राउरकेला–पुरी एक्सप्रेस- 15, 22, 29 नवंबर तथा 6, 13 दिसंबर को रद।
18107/18108 राउरकेला–जगदलपुर एक्सप्रेस- 11, 18, 25 नवंबर तथा 2, 9, 16 दिसंबर को रद।
इसके अलावा 68029/68030 राउरकेला–झारसुगुड़ा मेमू, 68043/68044 टाटा–राउरकेला मेमू तथा 58659/58660 हटिया–राउरकेला पैसेंजर भी निर्धारित तिथियों में रद रहेंगी।
शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन वाली ट्रेनें
इस्पात एक्सप्रेस (22861/12871 व 22862/12872) को आंशिक रूप से चलाया जाएगा।
11, 18, 25 नवंबर और 2, 9, 16 दिसंबर को हावड़ा–कंटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस केवल राउरकेला तक चलेगी।
उन्हीं तिथियों में टिटलागढ़–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस केवल झारसुगुड़ा तक चलेंगी।
20, 23, 27 और 30 दिसंबर को दोनों दिशाओं की इस्पात एक्सप्रेस टाटानगर या झारसुगुड़ा तक ही सीमित रहेगी।
परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें
18478 योगनगरी ऋषिकेश–पुरी उत्कल एक्सप्रेस 14, 21, 28 नवंबर और 5, 12 दिसंबर को इब, झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर सिटी और कटक मार्ग से पुरी जाएगी।
पुरी–ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस (18477) भी 10 नवंबर से 29 दिसंबर तक विपरीत दिशा में इसी परिवर्तित मार्ग से चलेगी।
13288 आरा–दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस टाटानगर के स्थान पर कांड्रा–सिनी मार्ग से दुर्ग तक जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।