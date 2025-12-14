Language
    चाईबासा में अवैध हथियारों के साथ तीन अपराधी गिरफ्तार, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम; डकैती की कबूली

    By Sudhir PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने तीन अपराधकर्मियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जो एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने उनक ...और पढ़ें

    अवैध हथियारों के साथ तीन अपराधी गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले ही तीन अपराधकर्मियों को धर दबोचा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध हथियार के साथ घूम रहे तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। 

    इनके पास से दो देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, चार मोबाइल फोन, 7200 रुपये नकद और एक आल्टो कार बरामद की गई है।

    विशेष छापामारी टीम गठित

    पुलिस अधीक्षक को 13 दिसंबर को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी चक्रधरपुर से चाईबासा क्षेत्र में एक आल्टो कार से अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापामारी टीम गठित की गई।

    टीम ने मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के शारदा गांव के पास वाहन जांच के दौरान आल्टो कार को रोककर तलाशी ली। कार में सवार युवकों ने अपना नाम सरोज बोदरा, श्यामलाल केराई और सिकन्दर केराई बताया। 

    देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद 

    तलाशी के दौरान सरोज बोदरा के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद हुई, जबकि कार की डिक्की से एक अन्य देशी कट्टा मिला। श्यामलाल केराई के पास से टेक्नो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया गया।

    पुलिस ने हथियारों से संबंधित वैध कागजात मांगे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि आठ दिसंबर को कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के तोरलो मोड़ के पास अपने नौ अन्य साथियों के साथ मिलकर एक व्यापारी से 85 हजार रुपये की डकैती की थी, जिसमें फायरिंग भी की गई थी। 

    मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल और 1200 रुपये छीने

    इसके अलावा, मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के क्यापता गांव के पास एक मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल और 1200 रुपये छीनने की बात भी कबूल की गई।

    बरामद अवैध हथियारों के मामले में मुफ्फसिल थाना में आर्म्स एक्ट एवं बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत नया मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में श्यामलाल केराई का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी बताया गया है।

    गिरफ्तार आरोपित

    • सरोज बोदरा (26), तिलोपदा, टोकलो
    • श्यामलाल केराई (28), आराहांगा, टोकलो
    • सिकन्दर केराई (29), आराहांगा, टोकलो

    जब्त सामग्री

    • दो देसी कट्टा
    • एक जिंदा कारतूस (8 एमएम)
    • चार मोबाइल फोन
    • 7200 रुपये नकद
    • सिल्वर रंग की आल्टो कार (जेएच05बीवी-8505)