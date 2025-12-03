Language
    थाने से 300 मीटर दूर जगन्नाथपुर के सरकारी विद्यालय में चोरी: लैपटॉप-टैबलेट ले उड़े नकाबपोश चोर

    By Bishal Gop Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    जगन्नाथपुर में थाने से 300 मीटर दूर स्थित एक सरकारी विद्यालय में नकाबपोश चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर विद्यालय से लैपटॉप और टैबलेट चुरा ...और पढ़ें

    राजकीय रस्सेल प्लस टू उच्च विद्यालय में बुधवार की देर रात बेशकीमती सामान की हो गई चोरी।

    संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर टाउन के मेन रोड किनारे स्थित राजकीय रस्सेल प्लस टू उच्च विद्यालय में बीती देर रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना विद्यालय के प्राचार्य कार्यालय कक्ष में हुई, जहां से चोर लैपटॉप, टैबलेट सहित कई शैक्षणिक सामग्रियां ले उड़े। 
     
    हैरानी की बात यह है कि विद्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर ही जगन्नाथपुर थाना स्थित है, फिर भी चोरों ने निर्भीक होकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर रात लगभग 1 बजे के आसपास तीन अज्ञात युवक विद्यालय परिसर में घुसे। 
     
    सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोरों ने पहले मुख्य गेट का ताला कटर से तोड़ा, फिर प्राचार्य कक्ष का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। भीतर प्रवेश करते ही चोरों ने कुछ मिनट बाद सीसीटीवी कनेक्शन के कई तार काटकर निष्क्रिय भी कर दिया। 
     
    कार्यालय के रैक और अलमारियों को खोलकर कीमती सामान की तलाश की गई। चोर HP कंपनी के दो टैबलेट, लेनोवो का एक लैपटॉप और Acer कंपनी का एक टैबलेट लेकर फरार हो गए। 
     
    यही नहीं, छात्रों के लिए रखे छह डब्बा बिस्कुट भी चोरी कर लिए गए। कार्यालय में मौजूद एलईडी टीवी, बैटरी, सीसीटीवी मॉनिटर समेत अन्य उपकरणों को हालांकि चोरों ने नहीं छुआ। लॉकर को तोड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन चोर उसमें सफल नहीं हो सके। 
     
    बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे विद्यालय की आदेशपाल सरोजनी बड़ कार्यालय खोलने पहुंचीं तो ताले टूटे देखकर घबरा गईं। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना प्रभारी प्राचार्या सुषमा जोंको को दी। 
     
    प्राचार्या ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद थाना प्रभारी अविनाश हेंब्रम दलबल के साथ विद्यालय पहुंचे और पूरे परिसर की छानबीन की। 
     
    फुटेज में तीनों चोरों के चेहरे ढके होने के कारण पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है। अनुमान है कि उनकी उम्र 20-25 वर्ष के बीच होगी। इस समय विद्यालय में मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए फार्म भराए जा रहे हैं। 
     
    ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चोर परीक्षा शुल्क की राशि खोजने आए होंगे। हालांकि कार्यालय में कोई नकद राशि नहीं रखी गई थी। प्रभारी प्राचार्या सुषमा जोंको ने बताया कि अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दे दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।



