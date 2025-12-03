Language
    चक्रधरपुर में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, स्कूटी सवार की गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा सड़क जाम

    By Dinesh Sharma Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:08 PM (IST)

    चक्रधरपुर में एक सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने स्कूटी सवार की गिरफ्तारी की मांग की है, जिस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरो ...और पढ़ें

    बुधवार को चक्रधरपुर में हादसे के बाद घटनास्‍थल पर विद्यार्थियों की लगी भीड़। ● जागरण

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। झारखंड के चक्रधरपुर-टोकलो मुख्य मार्ग इंदिरा कॉलोनी के पास मंगलवार शाम हुए सड़क हादसे में एक सरकारी शिक्षक की मौत हो गई। घटना के बाद बुधवार को वि‍द्यार्थी आक्रोशित हो गए। 

    देवांवीर गांव (सोनुवा प्रखंड) के निवासी गोविंदचंद्र सिंह बोयपाई (57) चक्रधरपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हतनातोडांग में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। रोजाना की तरह वे बाइक से घर लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक स्कूटी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी सवार मौके से फरार हो गया। 

    गंभीर रूप से घायल शिक्षक को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जमशेदपुर टीएमएच रेफर किया गया। देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।  

    घटना की खबर से गांव और स्कूल दोनों जगह शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक भोलानाथ मुर्मू के नेतृत्व में दर्जनों छात्राएं चेकनाका पहुंचीं और पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम विदाई दी। 

    मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अशोक तांती ने प्रशासन को कठोर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि स्कूटी सवार आरोपी को एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया, तो चक्रधरपुर-टोकलो मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 

    इस दौरान चंद्रावती सामड, श्रीमती गागराई, अनु लोहार, सलवंती हेंब्रम, जेमा सामड, पिंकी सामड, नंदी बानरा आदि कई छात्राएं और ग्रामीण मौजूद रहे।