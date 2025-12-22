Language
    Tata steel में नौकरी का झांसा देकर 7.24 लाख की ठगी, 674 लोगों से पैसा लेकर फरार हुआ युवक

    By Mohammad Taquiuddin Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:59 PM (IST)

    झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में टाटा स्टील में नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने 674 लोगों से 7.24 लाख रुपये की ठगी की। आरोपी लोगों से पैसे लेकर फरार हो गया ...और पढ़ें

    चाईबासा स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करते आरोपी।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। टाटा स्टील का आरबीसीबीडी वेंडर बनकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 674 लोगों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलने के बाद एक युवक फरार हो गया। आरोप है कि सूर्य प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने प्रति व्यक्ति 1075 रुपये की दर से कुल करीब 7 लाख 24 हजार रुपये की ठगी की है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। 
     
    इस संबंध में मझगांव थाना क्षेत्र के खड़पोस गांव निवासी नरेश दास ने पुलिस अधीक्षक अमित रेणु से शिकायत कर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नरेश दास के अनुसार सूर्य प्रताप सिंह ने खुद को टाटा स्टील का वेंडर बताते हुए लोगों को कंपनी में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। 
     
    इसके लिए उसने रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1075 रुपये ऑनलाइन जमा कराने को कहा। भुगतान के लिए सूर्य प्रताप सिंह ने ज्योति कुमार के नाम से जारी एक क्यूआर कोड उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से कुल 674 लोगों ने राशि ट्रांसफर की। 
     
    नरेश दास ने बताया कि उन्होंने स्वयं 250 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं भवानी शंकर पान ने 35, लाल सिंह सिंकु ने 70 और महेश दास, राजू सोरेन, दोमन मुर्मु व भगवान तापे ने कुल 319 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया। 

    पीड़ितों को चार दिसंबर को टाटा स्टील परिसर बुलाया गया था, लेकिन उसी दिन से सूर्य प्रताप सिंह का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और वह फरार हो गया। इसके बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ। कई पीड़ित जमशेदपुर से लौट आए और अब अपनी जमा राशि वापस पाने की मांग कर रहे हैं।

    पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि मामले की जांच संबंधित अधिकारियों के माध्यम से की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी को भी पैसे न दें। कोई भी व्यक्ति शुल्क लेकर नौकरी नहीं दे सकता। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

