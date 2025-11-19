Language
    तालचेर-खुर्दा सेक्शन में गर्डर लगाने का काम शुरू, राउरकेला–पुरी और Intercity Express 20 नवंबर तक रद

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    ईस्ट कोस्ट रेलवे ने तालचेर-खुर्दा सेक्शन में गर्डर लगाने का काम शुरू किया है, जो 20 नवंबर तक चलेगा। इस कारण राउरकेला-पुरी और इंटरसिटी एक्सप्रेस 19 और 20 नवंबर को रद रहेंगी। रेलवे का कहना है कि इससे ट्रैक की सुरक्षा और क्षमता बढ़ेगी, जिससे यात्रियों को भविष्य में सुरक्षित सेवाएं मिलेंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।

    फाइल फोटो।



    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे क्षेत्र में रेल ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए तालचेर और खुर्दा रोड सेक्शन में गर्डर लगाने का कार्य आज से शुरू हो गया है। यह उन्नयन कार्य 20 नवंबर तक जारी रहेगा।
     
    रेलवे के अनुसार, सुरक्षा और कार्य की सुचारू गति बनाए रखने के लिए कई ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित होगा। विशेष रूप से, 19 और 20 नवंबर को राउरकेला-पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18125/18126) रद रहेगी। 
     
    इसके अलावा, 20 नवंबर को राउरकेला-भुवनेश्वर-राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22839/22840) का परिचालन भी रद किया गया है। गर्डर लगाने से तालचेर और खुर्दा सेक्शन में रेल ट्रैक की सुरक्षा और मजबूती बढ़ाई जाएगी। भविष्य में ट्रैक की क्षमता और ट्रेन संचालन की सुगमता को भी बेहतर बनाएगा। 
     
    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद ट्रेन सेवाएं प्राप्त होंगी। रेलवे ने स्पष्ट किया कि कार्य के दौरान अन्य ट्रेनों का समय-सारिणी प्रभावित हो सकता है। 
     
    इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे स्टेशन पर ट्रेन स्थिति की पुष्टि करें। तालचेर और खुर्दा रोड सेक्शन में रेलवे नेटवर्क की दीर्घकालिक क्षमता और सेवाओं में सुधार होगा।
