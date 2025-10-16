संत जेवियर के छात्र की डूबने से मौत मामले में नया मोड़, मां ने लगाया साथियों पर हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, तांतनगर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर थाना क्षेत्र के खरकई और तोरलो नदी के संगम स्थल पर 12 अक्टूबर को हुई दर्दनाक घटना में संत जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल, चाईबासा के कक्षा 9 के छात्र कुणाल बिरुआ (15 वर्ष) की डूबने से मौत हो गई थी।

मृतक चाईबासा निवासी लक्ष्मण बिरुआ का पुत्र था। घटना के संबंध में मृतक की मां मुक्ति लता बिरुआ के लिखित बयान पर चार नामजद छात्रों सहित अन्य अज्ञात छात्रों के खिलाफ हत्या का मामला मंझारी थाना में दर्ज किया गया है।

इस संबंध में थाना में कांड संख्या 59/25, दिनांक 13 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर की सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल के लगभग 25 छात्र तांतनगर संगम स्थल पहुंचे थे। सभी छात्र नाव के जरिए ओडिशा सीमा पार कर बालू मैदान में फुटबाल खेल रहे थे। खेल के दौरान गेंद पानी में चली गई। उसी को निकालने के क्रम में कुणाल बिरुआ गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मृतक की मां ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है। उन्होंने पुरनोचंद्र बिरुआ, सिद्धार्थ लागुरी, निपुन पाठ पिंगुआ, अमरदीप चातार, जुलियस हेमब्रोम, फ्रांसिस पूर्ति, अभिषेक उरांव, हिमांक हेमब्रोम, मुनेश्वर संवैया और आशीष बानरा पर उनके बेटे को जानबूझकर पानी में डुबोने का आरोप लगाया है।