    यात्रियों को राहत: अजमेर, सांतरागाछी और चेन्नई रूट की Special train का संचालन बढ़ा

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे ने सर्दियों और विवाह सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडलों से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। टाटानगर रूट पर सांतरागाछी-अजमेर और अजमेर-सांतरागाछी ट्रेनें अब दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 तक चलेंगी। शालिमार-चेन्नई और चेन्नई-शालिमार स्पेशल ट्रेनें भी दिसंबर तक जारी रहेंगी। यह फैसला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

    फाइल फाेटो।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने सर्दियों की छुट्टियों और शादी-विवाह के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए चक्रधरपुर और खड़गपुर रेल मंडलों से होकर गुजरने वाली चार विशेष किराया स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

    रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली टाटानगर रूट की दो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बढ़ाया गया है। ट्रेन संख्या 08611 सांतरागाछी–अजमेर विशेष किराया स्पेशल ट्रेन अब 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

    वहीं 08612 अजमेर–सांतरागाछी विशेष किराया स्पेशल ट्रेन का परिचालन 1 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार खड़गपुर रेल मंडल से होकर चलने वाली दो प्रमुख स्पेशल ट्रेनों की अवधि भी बढ़ाई गई है।

    ट्रेन संख्या 02841 शालिमार–एमजीआर चेन्नई सेंट्रल स्पेशल का संचालन 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। जबकि वापसी दिशा में चलने वाली 02842 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल–शालिमार स्पेशल ट्रेन अब 31 दिसंबर तक संचालित होगी।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार सर्दियों की छुट्टियों, त्योहारों और शादी के सीजन में ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की गई है। 