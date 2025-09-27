Train Cancel: दक्षिण पूर्व रेलवे का अलर्ट, 4 एक्सप्रेस ट्रेनें 10 अक्टूबर तक रद, कई रहेंगी घंटों लेट
खड़गपुर रेल मंडल के कोलाघाट स्टेशन में रीमॉडलिंग कार्य के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने 10 अक्टूबर को चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त 5 ट्रेनों को 1 से 3 घंटे की देरी से चलाया जाएगा। प्रभावित ट्रेनों में हावड़ा-हटिया क्रिया योग एक्सप्रेस और हावड़ा-चक्रधरपुर भाया आद्रा एक्सप्रेस शामिल हैं। कुछ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें भी देरी से पहुंचेंगी।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले कोलाघाट स्टेशन में 2 से 13 अक्टूबर के बीच प्री एनआई और एनआई का कार्य कर रेल प्रशासन कोलघाट स्टेशन यार्ड का रीमॉडलिंग कार्य संपन्न करेगी।
इस कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 10 अक्टूबर को कर दिया है, जबकि चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 5 ट्रेनों को एक से तीन घंटे के बीच रिशेड्यूल कर चलाएगी।
ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी
- 10 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18615 व 18616 हावड़ा-हटिया-हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस
- 10 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18011 व 18012 हावड़ा-चक्रधरपुर-हावड़ा वाया आद्रा एक्सप्रेस
ये ट्रेनें घंटो लेट से चक्रधरपुर पहुंचेगी
- 8 अक्टूबर को पोरबंदर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर-शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 9 अक्टूबर को चक्रधरपुर 75 मिनट लेट से पहुंचेगी।
- 9 अक्टूबर को पोरबंदर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर-शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को चक्रधरपुर 3 घंटे लेट से पहुंचेगी।
- 9 अक्टूबर को पुणे से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को चक्रधरपुर 3 घंटे लेट से पहुंचेगी।
- 10 अक्टूबर को पुणे से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को चक्रधरपुर 60 मिनट लेट से पहुंचेगी।
- 9 अक्टूबर को सीएसएमटी मुंबई से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12809 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-हावड़ा मेल 12 अक्टूबर को चक्रधरपुर 90 मिनट लेट से पहुंचेगी।
