Train Cancel: दक्षिण पूर्व रेलवे का अलर्ट, 4 एक्सप्रेस ट्रेनें 10 अक्टूबर तक रद, कई रहेंगी घंटों लेट

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले कोलाघाट स्टेशन में 2 से 13 अक्टूबर के बीच प्री एनआई और एनआई का कार्य कर रेल प्रशासन कोलघाट स्टेशन यार्ड का रीमॉडलिंग कार्य संपन्न करेगी।

इस कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 10 अक्टूबर को कर दिया है, जबकि चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 5 ट्रेनों को एक से तीन घंटे के बीच रिशेड्यूल कर चलाएगी।