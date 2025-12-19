Operational दिक्कतों के चलते दक्षिण पूर्व Railway की 18 मेमू ट्रेनें अनिश्चितकाल के लिए रद
दक्षिण पूर्व रेलवे ने परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण 18 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए रद कर दिया है। यह फैसला चक्रधरपुर रेल मंडल के हजार ...और पढ़ें
रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये मेमू ट्रेनें 2 और 3 जनवरी 2026 से अगले आदेश तक रद रहेंगी। इन ट्रेनों के रद होने से चक्रधरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, खड़गपुर, जाजपुर, बांकुरा, पुरुलिया और संबलपुर जैसे महत्वपूर्ण रेलखंडों पर यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।
2 जनवरी से अनिश्चितकाल के लिए रद मेमू ट्रेनें
68025 चक्रधरपुर-राउरकेला
68029 राउरकेला-झारसुगुड़ा
68047 खड़गपुर-बेल्दा
68087 बिश्नुपुर-धनबाद
68088 धनबाद-बांकुरा
68096 बांकुरा-मायनापुर
68095 मायनापुर-बांकुरा
68093 खड़गपुर-झारग्राम
68094 झारग्राम-खड़गपुर
68023 झारग्राम-पुरुलिया
68024 पुरुलिया-झारग्राम
68031 झारसुगुड़ा-संबलपुर
68032 संबलपुर-झारसुगुड़ा
3 जनवरी 2026 से अनिश्चितकाल के लिए रद मेमू ट्रेनें
68048 बेल्दा-खड़गपुर
68026 राउरकेला-चक्रधरपुर
68033 झारसुगुड़ा-संबलपुर
68034 संबलपुर-झारसुगुड़ा
68030 झारसुगुड़ा-राउरकेला
