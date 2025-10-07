Language
    चक्रधरपुर से होकर जाने वाली 12 मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद, नोट कर लें तारीख

    By Rupesh Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:09 PM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे ने 7 से 13 अक्टूबर तक 12 मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है जबकि दो ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। खड़गपुर-टाटानगर रेलखंड में भीड़भाड़ के कारण यह निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल भारतीय रेल आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

    12 मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 07 से 13 अक्टूबर तक 12 मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। जब की दो एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलने की अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है।

    रेलवे से रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार खड़गपुर - टाटानगर रेलखंड में ट्रेनों का अत्यधिक भीड़ भाड़ और वैगनों के अत्यधिक संतुलन के कारण सामान्य ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ट्रेनों की भीड़ भाड़ कम करने और थ्रू ट्रेनों को समय में चलाने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है ।

    ये ट्रेन 07 से 13 अक्टूबर तक रद रहेगी

    ट्रेन नंबर 12021 /12022 हावड़ा -बड़बिल -हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस

    ट्रेन नंबर 68128/68127 टाटा-चकुलिया -टाटा मेमू

    ट्रेन नंबर 68093/68023, 68024/68094 खड़गपुर -झारग्राम -पुरुलिया -झारग्राम -खड़गपुर मेमू ।

    ट्रेन नंबर 58027/58028 खड़गपुर -टाटा-खड़गपुर पैसेंजर

    ट्रेन नंबर 68015/68016 खड़गपुर -टाटा-खड़गपुर मेमू ।

    ये ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी

    टाटानगर हो कर चलने वाली ट्रेन नंबर 22891/22892 हावड़ा -रांची - हावड़ा एक्सप्रेस बुधवार, गुरुवार और शनिवार को परिवर्तित मार्ग खड़गपुर -मिदनापुर -आद्रा होकर चलेगी।

    आपदा में मिलकर काम करेंगे तीन एजेंसियां

    रेलवे सुरक्षा बल (RPF), भारतीय रेल आपदा प्रबंधन संस्थान (IRIDM) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के बीच आज नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया।

    इस समझौते का उद्देश्य रेल सुरक्षा बल को प्रशिक्षित ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स’ बल के रूप में तैयार करना है, जो आपदा के गोल्डन आवर में त्वरित बचाव और राहत कार्य कर सके।

    यह साझेदारी रेल सुरक्षा को एक नई दिशा प्रदान करेगी और आपदा प्रबंधन में भारतीय रेल की क्षमता को और सशक्त बनाएगी।

    इस अवसर पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला, IRIDM के निदेशक वी. वी. एस. श्रीनिवास तथा जगजीवन राम रेल सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ के निदेशक बी. वेंकटेश्वर राव ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए।

    इस समझौता के तहत RPF कर्मियों को NDRF बटालियन में लघु-अवधि के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। जिनमें आपदा प्रतिक्रिया, खोज एवं बचाव, बाढ़/जल-आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और संयुक्त अभ्यास जैसे विषय शामिल होंगे।

    इसके बाद IRIDM, बेंगलुरु में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहां RPF और NDRF कर्मी एक साथ भाग लेंगे। MoU के अंतर्गत JR RPF अकादमी, लखनऊ को प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है।

    यह कार्यक्रम पूरे देश में रेलवे सुरक्षा विशेष बल के लिए लागू होगा। इसके माध्यम से आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में RPF एवं NDRF के बीच एक सुदृढ़ सहयोग ढाँचा तैयार होगा, जो देश भर में रेल यात्रियों की सुरक्षा को एक नई ऊँचाई पर ले जाएगा।