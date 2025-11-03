Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway News: 8 से 24 नवंबर के बीच 10 एक्सप्रेस ट्रेनें रद, कुछ का बदला गया रूट; सामने आई ये बड़ी वजह

    By Rupesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    रेल प्रशासन शालीमार स्टेशन पर रिमॉडलिंग कार्य कर रहा है, जिसके कारण 8 से 24 नवंबर तक चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 10 एक्सप्रेस ट्रेनें रद रहेंगी। इसके अतिरिक्त, 6 ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा। इस वजह से यात्रियों को यात्रा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। रेल प्रशासन 08 से 24 नवंबर के बीच शालिमार स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य करेगी। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली लंबी दुरी की 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन ओर शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी

    • 13 से 21 नवंबर तक ट्रेन नंबर 18030 शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस।
    • 08 और 15 नवंबर को ट्रेन नंबर 22830 शालिमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
    • 11 और 18 नवंबर को ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
    • 10 और 17 नवंबर को ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालिमार साप्ताहिक एक्सप्रेस।
    • 11 और 18 नवंबर को ट्रेन नंबर 15021 शालिमार -गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस।
    • 11 से 19 नवंबर तक ट्रेन नंबर 18029 मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार कुर्ला एक्सप्रेस।
    • 12, 13 और 19 नवंबर को ट्रेन नंबर 12151 मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार समरसता एक्सप्रेस।
    • 14, 15 और 21 नवंबर को ट्रेन नंबर 12152 शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस।
    • 15 नवंबर को ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
    • 16 नवंबर को ट्रेन नंबर 20972 शालिमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस।

    ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन ओर शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी

    • 08, 15 और 22 नवंबर को ट्रेन नंबर 18049 शालिमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन से बदामपहाड़ स्टेशन तक होगा।
    • 09, 16 और 23 नवंबर को ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालिमार साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।
    • 18 नवंबर को ट्रेन नंबर 12101 मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।
    • 20 नवंबर को ट्रेन नंबर 12102 शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी से मुंबई तक होगा।
    • 19 नवंबर को ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।
    • 21 नवंबर को ट्रेन नंबर 12906 शालिमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।