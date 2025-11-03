Railway News: 8 से 24 नवंबर के बीच 10 एक्सप्रेस ट्रेनें रद, कुछ का बदला गया रूट; सामने आई ये बड़ी वजह

रेल प्रशासन शालीमार स्टेशन पर रिमॉडलिंग कार्य कर रहा है, जिसके कारण 8 से 24 नवंबर तक चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 10 एक्सप्रेस ट्रेनें रद रहेंगी। इसके अतिरिक्त, 6 ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा। इस वजह से यात्रियों को यात्रा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)