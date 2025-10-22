शालिमार स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 10 एक्सप्रेस ट्रेनें रद, 6 का शॉट टर्मिनेशन-ओरिजिनेशन
शालिमार स्टेशन यार्ड के नवीनीकरण के कारण रेलवे ने 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 6 ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया है। इस रीमॉडलिंग के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने खेद व्यक्त किया है और जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। शालिमार स्टेशन यार्ड में प्री एनआई और पोस्ट एनआई का कार्य 23 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक किया जाएगा। इस दौरान रेल प्रशासन शालिमार स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य करेगी। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली लंबी दुरी की 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है।
जबकि 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉट टर्मिनेशन ओर शॉट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी
- 08 और 15 नवंबर को ट्रेन नंबर 22830 शालिमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
- 11 और 18 नवंबर को ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
- 10 और 17 नवंबर को ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालिमार साप्ताहिक एक्सप्रेस।
- 11 और 18 नवंबर को ट्रेन नंबर 15021 शालिमार -गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस।
- 11 से 19 नवंबर तक ट्रेन नंबर 18029 मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार कुर्ला एक्सप्रेस।
- 13 से 21 नवंबर तक ट्रेन नंबर 18030 शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस।
- 12, 13 और 19 नवंबर को ट्रेन नंबर 12151 मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार समरसता एक्सप्रेस ।
- 14, 15 और 21 नवंबर को ट्रेन नंबर 12152 शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस ।
- 15 नवंबर को ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ।
- 16 नवंबर को ट्रेन नंबर 20972 शालिमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ।
ये ट्रेनें शॉट टर्मिनेशन ओर शॉट ओरिजिनेशन कर चलेगी
- 01, 08, 15 और 22 नवंबर को ट्रेन नंबर 18049 शालिमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन से बदामपहाड़ तक होगा।
- 02, 09, 16 और 23 नवंबर को ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालिमार साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।
- 18 नवंबर को ट्रेन नंबर 12101 मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।
- 20 नवंबर को ट्रेन नंबर 12102 शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी से मुंबई तक होगा।
- 19 नवंबर को ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।
- 21 नवंबर को ट्रेन नंबर 12906 शालिमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।
