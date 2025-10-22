शालिमार स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 10 एक्सप्रेस ट्रेनें रद, 6 का शॉट टर्मिनेशन-ओरिजिनेशन

शालिमार स्टेशन यार्ड के नवीनीकरण के कारण रेलवे ने 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 6 ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया है। इस रीमॉडलिंग के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने खेद व्यक्त किया है और जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें।

