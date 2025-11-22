कोहरे का कहर! पश्चिमी सिंहभूम में हाइवा और स्कूल बस के बीच भीषण टक्कर, दोनों ड्राइवर समेत कई बच्चे घायल

जागरण संवाददाता, जगन्नाथपुर/जैंतगढ़। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामतीर्थ नदी के समीप मनिकपुर गांव के सामने शनिवार सुबह एक निजी स्कूल बस और हाईवा के बीच जोरदार सीधी टक्कर हो गई। हादसा सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच होने की बात सामने आई है। घटना के समय इलाके में घना कुहासा छाया हुआ था, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी। प्रारंभिक अनुमान है कि कुहासे ने ही दुर्घटना को जन्म दिया।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और हाईवा दोनों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बस में सवार निजी स्कूल के कई छात्र भी घायल बताए जा रहे हैं।

स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को उड़ीसा स्थित चम्पुआ अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण राहत कार्य में जुट गए। जगन्नाथपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारण की जांच कर रही है।